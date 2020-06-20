Фабрика "Рахат" закрыта до 24 июня

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - В Алматы до 24 июня закрыта фабрика "Рахат", передает Kazakhstan Today.

В связи с регистрацией положительных результатов COVID-19 среди работников кондитерской фабрики АО "Рахат" фабрика добровольно приостановила свою деятельность до 24 июня текущего года, сообщили в департаменте качества и безопасности товаров и услуг города Алматы.

В июне отмечается рост заболеваемости за счет самообращения граждан и формирования очагов среди организаций. Зеленый базар в связи с нарушением требований СЭС закрыт и оштрафован, как и кондитерская фабрика "Рахат". Наша задача сейчас - принять меры для того, чтобы сами организации понимали, что на сегодня здоровье горожан дороже", - отметил руководитель департамента, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций.

Он напомнил, что в связи с регистрацией 20 случаев коронавирусной инфекции среди работников рынка "Компания "Достар-Коммерц" (Зеленый базар. - Прим. агентства), включая 1 случай со смертельным исходом, проведена внеплановая проверка, по результатам которой установлены нарушения в части отсутствия бесконтактной термометрии работников и продавцов, несоблюдения социальной дистанции в 1 метр, отсутствия разметки, надлежащего использования и утилизации средств индивидуальной защиты, использования некачественных дезинфицирующих средств, несоблюдения допустимого режима работы объекта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства