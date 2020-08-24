В Алматы работают 24 мониторинговые группы

Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - Мониторинговые группы Алматы по контролю за соблюдением карантина работают в усиленном режиме, охвачено свыше 12 тысяч объектов, передает Kazakhstan Today.

В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева в целях контроля над соблюдением карантинных мер в усиленном режиме работают мониторинговые группы.

По городу Алматы функционируют 24 мониторинговых групп при районных акиматах, которые ежедневно проводят рейды организаций, объектов по выполнению противоэпидемических мероприятии на местах.

С 5 июля по сегодняшний день мониторинговые группы охватили 12 415 объектов, из них выявлено нарушений карантинного, в том числе масочного режима - в 3371 объектах в период карантина.

По результатам проверок добровольно приостановлена деятельность 698 объектов после выявленных нарушений, составлен 3371 протокол об административном правонарушении за нарушение карантинного режима по части 1 статьи 425 КоАП РК, из них на юридические лица - 119 штрафов, на физические лица - 3252 штрафа, в том числе и за нарушение масочного режима.

К примеру, в Жетысуском районе в ходе ночного мониторинга в ночь с 22 на 23 августа мониторинговая группа в составе сотрудников аппарата акима Жетысуского района, Местной полицейской службы, управления контроля качества безопасности товаров и услуг, филиала партии "Nur Otan" Жетысуского района выявила три факта нарушения ограничительных мер.

Несмотря на действующие запреты, продолжал свою деятельность компьютерный клуб в микрорайоне Кулагер, в выходной день функционировал банный комплекс по улице Яблочкова, после 23.00 функционировал объект общественного питания по улице Акпаева.

Напомним, с 17 августа подано 14 577 уведомлений о возобновлении деятельности, подана 4361 заявка, из них одобрено 14 344 уведомлений, 3018 заявок. Выданы акты готовности на 26 объектов.

Во всех объектах проводятся разъяснительные работы по усиленному соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязательному ношению масок в закрытых помещениях.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы напоминает о важности соблюдения карантинных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жителей и гостей города призывают строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Соблюдение санитарных требований необходимо для благополучия населения. Субъектам бизнеса также необходимо обеспечить исполнение всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

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