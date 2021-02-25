Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 февраля

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 23 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 209 562 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 209 562 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 604 (+68);

в городе Алматы - 24 563 (+93);

в ВКО - 21 765 (+73);

в Атырауской области - 17 005 (+38);

в Павлодарской области - 17 218 (+90);

в Карагандинской области - 15 192 (+59);

в Акмолинской области - 13 305 (+63);

в ЗКО - 12 687 (+65);

в СКО - 12 177 (+39);

в Костанайской области - 12 053 (+68);

в Алматинской области - 10 551 (+39);

в городе Шымкенте - 6084 (+6);

в Жамбылской области - 5883 (+18);

в Туркестанской области - 4258 (+6);

в Мангистауской области - 4207 (+5);

в Актюбинской области - 4200 (+9);

в Кызылординской области - 3810 (+14).

В Казахстане за сутки 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 193 679 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек (13 165 КВИ+ и 7 222 КВИ-), из них в стационарах находятся 4574 пациента, на амбулаторном уровне - 15 813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 236 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 55 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 февраля зарегистрировано 2718 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 22 февраля 2021 года зарегистрировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 243 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 047, случаев с летальным исходом - 615, всего выздоровели - 41 210 человек.

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