Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 июня

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 23 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 413 267 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них.
в городе Нур-Султане - 568;
в городе Алматы - 186;
в городе Шымкенте - 47;
в Акмолинской области - 36;
в Актюбинской области - 40;
в Алматинской области - 37;
в Атырауской области - 60;
в ВКО - 78;
в Жамбылской области - 21;
в ЗКО - 91;
в Карагандинской области - 145;
в Костанайской области - 30;
в Кызылординской области - 29;
в Мангистауской области - 36;
в Павлодарской области - 40;
в СКО - 25;
в Туркестанской области - 27.
В Казахстане за сутки 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 24 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 098 человек (20 818 КВИ+ и 1270 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 6588 пациентов;
на амбулаторном уровне - 15 510 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 408 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести - 95 пациентов;
на аппарате ИВЛ - 72 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 июня зарегистрировано 4268 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 июня от КВИ скончались 7 человек.
22 июня зафиксирован 81 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 56 708, летальных случаев - 3432.
I компонентом на 24 июня 2021 года в Казахстане провакцинировано 2 920 407 человек, II компонентом - 1 793 400 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 24 июня, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" - Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.
В "зеленой" - Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
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