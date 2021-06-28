Сводка эпидситуации в Казахстане на 24 июня

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 23 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 413 267 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них.

в городе Нур-Султане - 568;

в городе Алматы - 186;

в городе Шымкенте - 47;

в Акмолинской области - 36;

в Актюбинской области - 40;

в Алматинской области - 37;

в Атырауской области - 60;

в ВКО - 78;

в Жамбылской области - 21;

в ЗКО - 91;

в Карагандинской области - 145;

в Костанайской области - 30;

в Кызылординской области - 29;

в Мангистауской области - 36;

в Павлодарской области - 40;

в СКО - 25;

в Туркестанской области - 27.

В Казахстане за сутки 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 388 171 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 098 человек (20 818 КВИ+ и 1270 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 6588 пациентов;

на амбулаторном уровне - 15 510 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 408 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 95 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 72 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 июня зарегистрировано 4268 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 июня от КВИ скончались 7 человек.

22 июня зафиксирован 81 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 56 708, летальных случаев - 3432.

I компонентом на 24 июня 2021 года в Казахстане провакцинировано 2 920 407 человек, II компонентом - 1 793 400 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 24 июня, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" - Алматы, Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

В "зеленой" - Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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