В Казахстане выявили еще 24 случая COVID-19, общее число заболевших - 1654

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 10.00 19 апреля, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 3, в Алматы - 6, в Жамбылской области - 2, в Акмолинской области - 1, в Карагандинской области - 1, в Атырауской области - 3, в Кызылординской области - 4, в Павлодарской области - 4.

Всего в стране подтверждено 1654 случаев, из них: в Алматы - 512, в Нур-Султане - 369, Кызылординской области - 147, Карагандинской области - 90, Акмолинской области - 82, Атырауской области - 79, Жамбылской области - 60, в Шымкенте - 58, в Туркестанской области - 57, ЗКО - 46, Алматинской области - 41, СКО - 29, Актюбинской области - 27, Павлодарской области - 22, Костанайской области - 15, Мангистауской области - 12, ВКО - 8.

В оперативном штабе уточнили, что в Акмолинской области положительный результат дала проба, взятая у девушки 2000 года рождения из домашнего очага ранее выявленной инфицированной в Целиноградском районе. Девушка была изолирована ранее, по факту предыдущего заражения. Дезинфекционные мероприятия и контакты отработаны. В настоящее время девушка находится в инфекционном госпитале.

Также сообщаются подробности четырех новых случаев заболевания в Павлодарской области.

COVID-19 выявлен у двух жителей Павлодара. Это мужчина 1988 года рождения и женщина 1995 года рождения. Также КВИ обнаружили у двух жителей Экибастуза: женщины 1955 года рождения и мужчины 1961 года рождения. Все пациенты из числа контактных с ранее заболевшими. Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - отметили в оперштабе.

По состоянию на утро 19 апреля в мире зарегистрировано 2 333 729 (+64 376 за сутки) инфицированных, погибших 160 780 (+6 424) человек, выздоровевших 599 316 (+26 050) человек.

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