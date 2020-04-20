Еще 7 случаев COVID-19 выявили в РК, общее число заболевших - 1661

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 12.10 19 апреля, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 1, в Шымкенте - 4.

Всего в стране подтверждено 1661 случаев, из них: в Алматы - 513, в Нур-Султане - 371, Кызылординской области - 147, Карагандинской области - 90, Акмолинской области - 82, Атырауской области - 79, Жамбылской области - 60, в Шымкенте - 62, в Туркестанской области - 57, ЗКО - 46, Алматинской области - 41, СКО - 29, Актюбинской области - 27, Павлодарской области - 22, Костанайской области - 15, Мангистауской области - 12, ВКО - 8.

В оперативном штабе уточнили, что новые зараженные в Шымкенте были доставлены в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

Были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день в РК выздоровели 382 человека, 17 скончались.

По состоянию на утро 19 апреля в мире зарегистрировано 2 333 729 (+64 376 за сутки) инфицированных, погибших 160 780 (+6 424) человек, выздоровевших 599 316 (+26 050) человек.

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