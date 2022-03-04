Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 063 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 15;

в городе Алматы - 80;

в городе Шымкенте - 2;

в Акмолинской области -7;

в Актюбинской области - 2;

в Алматинской области - 10;

в Атырауской области - 3;

в ВКО - 12;

в Жамбылской области - 3;

в ЗКО - 10;

в Карагандинской области - 41;

в Костанайской области - 16;

в Кызылординской области - 4;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 15;

в СКО - 32;

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за сутки 2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 272 470 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них: в стационарах - 1945 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 148.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 143 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 52, на аппарате ИВЛ - 43.

С 13 марта 2020 года по 2 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 620 летальных случаев от КВИ+, 1 марта от заболевания скончались четыре человека.

2 марта 2022 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 214, летальных случаев - 5343, выздоровевших - 81 751.

На 2 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 394 344 человека, вторым - 9 010 266.