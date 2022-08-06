В Казахстане за сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 362 647 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 733,

в городе Алматы - 430,

в городе Шымкенте - 29,

в Акмолинской области - 104,

в Актюбинской области - 52,

в Алматинской области - 50,

в Жетысуской области - 100,

в Атырауской области - 46,

в ВКО - 21,

в Абайской области - 38,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 112,

в Карагандинской области - 375,

в Улытауской области - 80,

в Костанайской области - 93,

в Кызылординской области - 42,

в Мангистауской области - 52,

в Павлодарской области - 95,

в СКО - 58,

в Туркестанской области - 16.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.

В Казахстане за сутки 2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 320 732 человека.

По данным Минздрава, за 3 августа выявлено 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 5 августа лечение от КВИ продолжает получать 28 531 человек (28 247 КВИ+ и 284 КВИ-), из них в стационарах находятся 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 065 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

На 4 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 560 234 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 339 648 человек. Ревакцинировано 5 104 446 человек.