Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 ноября

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 127 580 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 720 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 685 (+50);

Алматы - 15 725 (+43);

Шымкент - 5334 (+3);

Акмолинская область - 4761 (+69);

Актюбинская область - 3462 (+6);

Алматинская область - 5575 (+22);

Атырауская область - 11 557 (+8);

Восточно-Казахстанская область - 15 577 (+160);

Жамбылская область - 4352 (+14);

Западно-Казахстанская область - 7834 (+29);

Карагандинская область - 10 990 (+18);

Костанайская область - 4912 (+66);

Кызылординская область - 3286 (+1);

Мангистауская область - 3428 (+2);

Павлодарская область - 5800 (+112);

Северо-Казахстанская область - 5836 (+112);

Туркестанская область - 3466 (+5).

За прошедшие сутки в Казахстане 701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Алматы - 94, Акмолинская область - 34, Актюбинская область - 6, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 138, Западно-Казахстанская область - 29, Карагандинская область - 17, Костанайская область - 4, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 56, Северо-Казахстанская область - 275, Туркестанская область - 4. Итого выздоровевших в Казахстане - 114 347.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 232 человека, среди которых 672 - дети. В стационарах находятся 3200 пациентов, на амбулаторном уровне - 8032 человек. 203 человека находятся в тяжелом состоянии, 28 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 ноября зарегистрирован 2001 летальный случай от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 204 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 91 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 427, летальных случаев - 432, выздоровевших - 30 207 человек.

Также в Минздраве сообщили о 45 летальных случаях за период с 16 по 22 ноября.

По информации ведомства, в Алматы от коронавируса скончались 9 человек: мужчины 1960, 1942, 1943, 1942, 1951 годов рождения; женщины 1937, 1946, 1927, 1951 годов рождения.

В Восточно-Казахстанской области - 8: мужчины 1940, 1939, 1954, 1944, 1942 годов рождения; женщины 1963, 1949, 1968 годов рождения.

В Нур-Султане - 6: мужчины 1953, 1962, 1979, 1978 годов рождения; женщины 1983, 1961 годов рождения.

В Северо-Казахстанской области - 5: мужчина 1942 года рождения; женщины 1935, 1949, 1959, 1939 годов рождения.

В Акмолинской области - 3: мужчины 1938, 1957 годов рождения; женщина 1939 года рождения.

В Алматинской области - 3: мужчины 1944, 1963, 1938 годов рождения.

В Атырауской области - 2: мужчины 1950, 1955 годов рождения.

В Костанайской области - 2: мужчина 1954 года рождения; женщина 1945 года рождения.

В Мангистауской области - 2: мужчины 1946, 1961 годов рождения.

В Павлодарской области - 2: мужчина 1940 года рождения; женщина 1980 года рождения.

В Западно-Казахстанской области - мужчина 1940 года рождения.

В Карагандинской области - мужчина 1953 года рождения.

В Шымкенте – мужчина 1946 года рождения.

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