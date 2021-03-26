Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 марта

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - По состоянию на 23.59 24 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 236 200 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:

в городе Алматы – 31 307 (+341);

в городе Нур-Султане – 28 756 (+195);

в ВКО – 22 687 (+19);

в Павлодарской области – 18 898 (+25);

в Атырауской области – 18 183 (+65);

в Карагандинской области – 17 120 (+92);

в Акмолинской области – 15 043 (+45);

в ЗКО – 14 549 (+76);

в Костанайской области – 13 551 (+40);

в СКО – 12 933 (+7);

в Алматинской области – 12 667 (+104);

в городе Шымкенте – 6591 (+22);

в Жамбылской области – 6288 (+10);

в Актюбинской области – 4854 (+50);

в Туркестанской области – 4445 (+5);

в Мангистауской области – 4369 (+5);

в Кызылординской области – 3959 (+4).

В Казахстане за сутки 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 213 743 человека.

На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 124 человека (19 505 КВИ+ и 2619 КВИ-), из них в стационарах находится 6731 пациент, на амбулаторном уровне – 15 393 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 307 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.

На 23 марта 2021 года зарегистрировано 6 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 153 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 152, случаев с летальным исходом – 669, всего выздоровело – 46 864 человека.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 24 марта зарегистрировано 2952 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.





В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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