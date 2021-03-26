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Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 марта

25.03.2021 177796
Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 марта
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - По состоянию на 23.59 24 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 236 200 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 31 307 (+341);
 
в городе Нур-Султане – 28 756 (+195);
 
в ВКО – 22 687 (+19);
 
в Павлодарской области – 18 898 (+25);
 
в Атырауской области – 18 183 (+65);
 
в Карагандинской области – 17 120 (+92);
 
в Акмолинской области – 15 043 (+45);
 
в ЗКО – 14 549 (+76);
 
в Костанайской области – 13 551 (+40);
 
в СКО – 12 933 (+7);
 
в Алматинской области – 12 667 (+104);
 
в городе Шымкенте – 6591 (+22);
 
в Жамбылской области – 6288 (+10);
 
в Актюбинской области – 4854 (+50);
 
в Туркестанской области – 4445 (+5);
 
в Мангистауской области – 4369 (+5);
 
в Кызылординской области – 3959 (+4).
 
В Казахстане за сутки 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 213 743 человека.
 
На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 124 человека (19 505 КВИ+ и 2619 КВИ-), из них в стационарах находится 6731 пациент, на амбулаторном уровне – 15 393 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 307 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.
 
На 23 марта 2021 года зарегистрировано 6 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 153 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 152, случаев с летальным исходом – 669, всего выздоровело – 46 864 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 24 марта зарегистрировано 2952 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области

В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

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