Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:
в городе Алматы – 31 307 (+341);
в городе Нур-Султане – 28 756 (+195);
в ВКО – 22 687 (+19);
в Павлодарской области – 18 898 (+25);
в Атырауской области – 18 183 (+65);
в Карагандинской области – 17 120 (+92);
в Акмолинской области – 15 043 (+45);
в ЗКО – 14 549 (+76);
в Костанайской области – 13 551 (+40);
в СКО – 12 933 (+7);
в Алматинской области – 12 667 (+104);
в городе Шымкенте – 6591 (+22);
в Жамбылской области – 6288 (+10);
в Актюбинской области – 4854 (+50);
в Туркестанской области – 4445 (+5);
в Мангистауской области – 4369 (+5);
в Кызылординской области – 3959 (+4).
В Казахстане за сутки 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 213 743 человека.
На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 124 человека (19 505 КВИ+ и 2619 КВИ-), из них в стационарах находится 6731 пациент, на амбулаторном уровне – 15 393 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 307 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 39 пациентов.
На 23 марта 2021 года зарегистрировано 6 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 153 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 152, случаев с летальным исходом – 669, всего выздоровело – 46 864 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 24 марта зарегистрировано 2952 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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