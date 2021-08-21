25 алматинских заведений оштрафованы за несоблюдение карантина

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АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - В Алматы за два дня оштрафовали 25 владельцев ресторанов, кафе, баров, салонов красоты, компьютерных клубов и магазинов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в региональной службе коммуникаций города, в мегаполисе продолжаются карантинные проверки. В ночь с 16 на 17 августа выявлено 13 нарушений.

Среди самых частых нарушений - несоблюдение режима работы. Кафе, бары и рестораны продолжают работать после 22.00. Все владельцы данных заведений будут привлечены к административной ответственности.

Проводя время на подпольных вечеринках, на закрытых площадках, горожане подвергают риску себя и окружающих. Стоит отметить, что подобные посиделки в заведениях пресекаются. К примеру, за прошлую неделю мониторинговыми группами проверено порядка 1000 объектов, выявлено 124 нарушения".

Напомним, что в Алматы продлены ограничительные меры по "темно-красной" зоне до 1 сентября. Кроме того, в городе продолжается мониторинговый контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

С начала месяца мониторинговые группы автотранспортных предприятий проверили более тысячи автобусов и выявили десятки нарушителей.

17 августа были организованы выездные мероприятия по соблюдению карантинного режима в общественном транспорте. По итогам проверки 17 пассажиров оштрафованы за несоблюдение масочного режима".

Проверяющие буквально уговаривают пассажиров автобусов носить маски, так как это снижает риск заражения. По данным алматинских эпидемиологов общественный транспорт входит в пятерку основных мест заражения и составляет 17,6% случаев", - напомнили в ведомстве.

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