В Казахстане за сутки зарегистрировано 269 случаев заболевания коронавирусной пневмонией

За прошедшие сутки зафиксированы 269 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 63 человека выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 281, летальных случаев - 405, выздоровевших - 28 899 человек.
Напомним, по состоянию на 23.59 3 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 113 741 заболевший коронавирусом.
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