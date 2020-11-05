Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 269 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 269 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 63 человека выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 281, летальных случаев - 405, выздоровевших - 28 899 человек.





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