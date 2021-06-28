Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 июня

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - По состоянию на 26 июня в Казахстане подтверждено 416 442 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 628;

в городе Алматы - 217;

в городе Шымкенте - 73;

в Акмолинской области - 32;

в Актюбинской области - 31;

в Алматинской области - 41;

в Атырауской области - 89;

в ВКО - 82;

в Жамбылской области - 34;

в ЗКО - 98;

в Карагандинской области - 219;

в Костанайской области - 36;

в Кызылординской области - 28;

в Мангистауской области - 39;

в Павлодарской области - 35;

в СКО - 21;

в Туркестанской области - 27.

В Казахстане за сутки 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 390 571 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 июня лечение от КВИ в Казахстане получают 22 878 человек (21 576 КВИ+ и 1302 КВИ-). Из них в стационарах находятся 6806 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 072 пациента. В тяжелом состоянии - 420 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 106 пациентов, на аппарате ИВЛ - 67 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 июня зарегистрировано 4295 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 июня от КВИ скончались 14 человек.





24 июня зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 3 человека скончались и 49 выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 840, летальных случаев - 981, выздоровевших - 52 098.

На 26 июня в Казахстане I компонентом провакцинировано 3 081 548 человек, II компонентом - 1 869 481 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июня, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Костанайская и Мангистауская области. В "зелёной" зоне находятся Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

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