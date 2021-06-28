Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 июня

За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан - 628;
в городе Алматы - 217;
в городе Шымкенте - 73;
в Акмолинской области - 32;
в Актюбинской области - 31;
в Алматинской области - 41;
в Атырауской области - 89;
в ВКО - 82;
в Жамбылской области - 34;
в ЗКО - 98;
в Карагандинской области - 219;
в Костанайской области - 36;
в Кызылординской области - 28;
в Мангистауской области - 39;
в Павлодарской области - 35;
в СКО - 21;
в Туркестанской области - 27.
В Казахстане за сутки 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 390 571 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 26 июня лечение от КВИ в Казахстане получают 22 878 человек (21 576 КВИ+ и 1302 КВИ-). Из них в стационарах находятся 6806 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 072 пациента. В тяжелом состоянии - 420 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 106 пациентов, на аппарате ИВЛ - 67 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 июня зарегистрировано 4295 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 июня от КВИ скончались 14 человек.
24 июня зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 3 человека скончались и 49 выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 840, летальных случаев - 981, выздоровевших - 52 098.
На 26 июня в Казахстане I компонентом провакцинировано 3 081 548 человек, II компонентом - 1 869 481 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июня, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Костанайская и Мангистауская области. В "зелёной" зоне находятся Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.
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