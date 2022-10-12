В Казахстане за сутки зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 394 028 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1029 человек (894 КВИ+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном уровне - 918 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 837 967 человек, II компонентом - 10 597 464 человека. Ревакцинировано 5 563 937 человек.