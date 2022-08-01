В Казахстане зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания КВИ

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НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 350 180 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2713 новых случаев заражения, из них:

в Нур-Султане – 951,

в Алматы – 532,

в Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 120,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 44,

Жетысуской области - 100,

в Атырауской области – 49,

в ВКО – 27,

в Абайской области - 35,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 345,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области – 66,

в Кызылординской области – 73,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 68,

в СКО – 43,

в Туркестанской области – 27.

За сутки в Казахстане 1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии 1 310 513 человека выздоровели от КВИ.

По данным на 30 июля, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 554 692 человека, 2-м компонентом - 9 334 578 человек.

Первым компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 1 234 520 человек, вторым - 1 186 828 человек.

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 221 человек (–26 001+ и 220 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 694 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 43 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 11 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

По данным Минздрава, 29 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Летальных случаев не зарегистрировано.

Согласно эпидемиологической ситуации, в "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой".