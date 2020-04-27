2717 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.10 26 апреля в Казахстане подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Нур-Султане - 10;
городе Алматы - 1;
Кызылординской области - 2;
Карагандинской области - 7;
Туркестанской области - 1;
Атырауской области - 1;
Актюбинской области - 2.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, из них в:
городе Алматы - 847;
городе Нур-Султане - 498;
городе Шымкенте - 167;
Акмолинской области - 93;
Актюбинской области - 57;
Алматинской области - 97;
Атырауской области - 119;
Восточно-Казахстанской области - 16;
Жамбылской области - 104;
Западно-Казахстанской области - 116;
Карагандинской области - 120;
Костанайской области - 43;
Кызылординской области - 179;
Мангистауской области - 27;
Павлодарской области - 95;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 109.
Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2717 человек, 682 выздоровели, 25 скончались.
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 203 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,9 млн.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
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