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2717 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане

26.04.2020, 23:57 11719
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.10 26 апреля в Казахстане подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 
Зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
 
городе Нур-Султане - 10;
 
городе Алматы - 1;
 
Кызылординской области - 2;
 
Карагандинской области - 7;
 
Туркестанской области - 1;
 
Атырауской области - 1;
 
Актюбинской области - 2.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Алматы - 847;
 
городе Нур-Султане - 498;
 
городе Шымкенте - 167;
 
Акмолинской области - 93;
 
Актюбинской области - 57;
 
Алматинской области - 97;
 
Атырауской области - 119;
 
Восточно-Казахстанской области - 16;
 
Жамбылской области - 104;
 
Западно-Казахстанской области - 116;
 
Карагандинской области - 120;
 
Костанайской области - 43;
 
Кызылординской области - 179;
 
Мангистауской области - 27;
 
Павлодарской области - 95;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 109.
 
Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2717 человек, 682 выздоровели, 25 скончались.
 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 203 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,9 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
 

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