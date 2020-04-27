2717 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.10 26 апреля в Казахстане подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

городе Нур-Султане - 10;

городе Алматы - 1;

Кызылординской области - 2;

Карагандинской области - 7;

Туркестанской области - 1;

Атырауской области - 1;

Актюбинской области - 2.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, из них в:

городе Алматы - 847;

городе Нур-Султане - 498;

городе Шымкенте - 167;

Акмолинской области - 93;

Актюбинской области - 57;

Алматинской области - 97;

Атырауской области - 119;

Восточно-Казахстанской области - 16;

Жамбылской области - 104;

Западно-Казахстанской области - 116;

Карагандинской области - 120;

Костанайской области - 43;

Кызылординской области - 179;

Мангистауской области - 27;

Павлодарской области - 95;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 109.

Таким образом, по последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2717 человек, 682 выздоровели, 25 скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 203 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,9 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения

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