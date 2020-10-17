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В Казахстане за сутки 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

16.10.2020 11071
Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 5;
 
Актюбинская область - 5;
 
Атырауская область - 49;
 
Карагандинская область - 10;
 
Костанайская область - 49;
 
Мангистауская область - 46;
 
Павлодарская область - 24;
 
Северо-Казахстанская область - 88.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 801.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 15 октября в Казахстане зарегистрировано 109 202 случая коронавируса.
 

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