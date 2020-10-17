В Казахстане за сутки 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5;

Актюбинская область - 5;

Атырауская область - 49;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 49;

Мангистауская область - 46;

Павлодарская область - 24;

Северо-Казахстанская область - 88.

Итого выздоровевших в Казахстане - 104 801.

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