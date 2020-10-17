В Казахстане за сутки 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5;
Актюбинская область - 5;
Атырауская область - 49;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 49;
Мангистауская область - 46;
Павлодарская область - 24;
Северо-Казахстанская область - 88.
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 801.
Напомним, по состоянию на 23.59 15 октября в Казахстане зарегистрировано 109 202 случая коронавируса.
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