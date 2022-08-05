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В Казахстане выявлено 2792 новых случая заражения COVID-19

04.08.2022, 08:44 3646
В Казахстане выявлено 2792 новых случая заражения COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 360 068 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 847, 
 
в городе Алматы - 435, 
 
в городе Шымкенте - 41, 
 
в Акмолинской области - 123, 
 
в Актюбинской области - 70, 
 
в Алматинской области - 57,
 
в Жетысуской области - 122,
 
в Атырауской области - 63, 
 
в ВКО - 36, 
 
в Абайской области - 43,
 
в Жамбылской области - 59, 
 
в ЗКО - 134, 
 
в Карагандинской области - 361, 
 
в Улытауской области - 62,
 
в Костанайской области - 87, 
 
в Кызылординской области - 42, 
 
в Мангистауской области - 41, 
 
в Павлодарской области - 99, 
 
в СКО - 53, 
 
в Туркестанской области - 17. 
 
В Казахстане за сутки 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 318 177 человек.
 
По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 28 497 человек (28 223 КВИ+ и 274 КВИ-), из них в стационарах находятся 1477 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 020 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 2 августа выявлено 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 558 464 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 337 988 человек. Ревакцинировано 5 086 346 человек.
 

новости по теме

Заболеваемость КВИ в Казахстане за 2 недели выросла в 3 раза

04.08.2022, 16:49 1726
Заболеваемость КВИ в Казахстане за 2 недели выросла в 3 раза
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане за последние две недели количество больных по сравнению с предыдущими двумя неделями увеличилось с 10 тысяч случаев до 34,5 тысячи случаев, или в 3,2 раза. Рост наблюдается во всех регионах, сообщила на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно матрице оценок, сегодня в "желтой" зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы находятся в "зеленой" зоне. В сутки регистрируется до 3000 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ. Современная форма КВИ-заболевания протекает в легкой форме, болезнь протекает легко, но беременные, люди старше 60 и имеющие сопутствующие болезни, а также те, кто не привился, входят в группу риска", - рассказала министр.


По ее словам, более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях.
 
По данным ВОЗ, за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости в 69 странах мира. В том числе на 68% в России, на 40% в Венгрии, на 20% в Грузии, на 13% в Польше. 

Гиният также сообщила, что для лечения больных КВИ в республике достаточно лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

В регионах обеспечен 2-месячный пополняемый фонд по 16 наименованиям лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции", - заявила министр.

 

В Казахстане за сутки выявлено более 2,5 тысячи заболевших COVID-19

03.08.2022, 08:48 8776
В Казахстане за сутки выявлено более 2,5 тысячи заболевших COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 357 276 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 949, 
 
в городе Алматы - 446, 
 
в городе Шымкенте - 51, 
 
в Акмолинской области - 101, 
 
в Актюбинской области - 70, 
 
в Алматинской области - 77,
 
в Жетысуской области - 57,
 
в Атырауской области - 44, 
 
в ВКО - 28, 
 
в Абайской области - 41,
 
в Жамбылской области - 25, 
 
в ЗКО - 98, 
 
в Карагандинской области - 344, 
 
в Улытауской области - 8,
 
в Костанайской области - 81, 
 
в Кызылординской области - 58, 
 
в Мангистауской области - 47, 
 
в Павлодарской области - 71, 
 
в СКО - 46, 
 
в Туркестанской области - 19.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 316 110 человек.
 
На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 747 человек (27 498 КВИ+ и 249 КВИ-), из них в стационарах находится - 1505 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 242 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
По данным Минздрава, за 1 августа зарегистрировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
1 августа от КВИ+ скончались 2 человека.
 
На 2 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 556 910 человек, 2-м компонентом - 9 336 687 человек. Ревакцинировано - 5 069 282 человека.
 

COVID-19: Какие ограничительные меры будут принимать в казахстанских школах

02.08.2022, 16:40 13551
COVID-19: Какие ограничительные меры будут принимать в казахстанских школах
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Какие ограничительные меры будут принимать в казахстанских школах в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно прогнозу заболеваемости, мы прогнозируем, что заболеваемость будет нарастать еще в течении августа (…), поэтому, естественно полный пакет ограничительных мер, он будет выработан к началу учебного года", - сообщила Айжан Есмагамбетова в интервью телеканалу "Хабар 24". 

 
По ее словам, в первую очередь будут мероприятия, направленные на усиления сандезрежима в школах. 
 

То есть это увеличение количества уборок, использование дезинфекционных средств, частое проветривание помещений", - пояснила вице-министр. 

 
Также возможно введение бесконтактной термометрии в школах. 
 

Третье, основное правило - ограничение всех массовых мероприятий, независимо от того, какого характера это массовое мероприятие", - заявила она. 


 

При каких условиях в Казахстане вернут дистанционный формат работы и применение Ashyq

02.08.2022, 12:27 15701
При каких условиях в Казахстане вернут дистанционный формат работы и применение Ashyq
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - На заседании правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала об этапах ввода ограничительных мер при переходе региона в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая актуализацию матрицы оценки эпидемиологической ситуации пересмотрены ограничительные меры по зонам и одобрены Межведомственной комиссией. Так, в "зеленой" и "желтой" зонах ограничительные меры направлены на локализацию источника инфекции и без ограничения деятельности объектов бизнеса, такие как усиление санитарно-дезинфекционного режима на объектах, рекомендуется ношение медицинских масок в общественных местах, общественном транспорте", - сказала глава Минздрава.

 
В "красной" зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.
 
Так, на первом этапе не предусмотрены ограничения для деятельности бизнеса. Однако требуется обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта.
 
На втором этапе, при росте заболеваемости, вводится обязательное использование приложения Ashyq на объектах. Кроме того предполагается ограничение заполняемости объектов бизнеса связанных с проведением массовых мероприятий до 50%. 
 
Также предусмотрены введение дополнительных ограничений в организациях образования и перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.
 

Введение ограничительных мер в красной зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам…. в городе Нур-Султане, который находится в желтой зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице", - отметила Гиният.


В Минздраве озвучили прогноз заболеваемости КВИ.
 

Минздрав прогнозирует рост суточной заболеваемости коронавирусом в августе до 4 тысяч человек

02.08.2022, 10:17 17101
Минздрав прогнозирует рост суточной заболеваемости коронавирусом в августе до 4 тысяч человек
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - За последние две недели число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло в 3,2 раза. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно прогнозам Минздрава РК, в августе среднесуточная заболеваемость коронавирусом составит 4 тысячи случае в сутки. Затем прогнозируется его ее снижение в сентябре. 
 
Очередной подъем заболеваемости КВИ в Казахстатане отмечается с 20 июня.
 

Как и во всем мире очередная волна заболеваемости COVID-19 в вызванный субвариантом штамма омикрон ВА.5, который по результатам генетического исследования, проведенного в стране в июле текущего года установлен в 70% исследованных образцов. Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом дельта", - пояснила министр.

 
По информации Минздрава, на сегодня занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных коек - 7%.
 
Наибольший рост заболеваемости отмечается в 6 регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в 5 и более раз, в том числе в Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях - в 6 раз, Костанайской области – в 5 раз. 
 

В республике продолжается ревакцинация населения, на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68% подлежащего контингента (ревакцинации подлежат 7 млн 430 тыс. человек). За последние сутки зарегистрировано 2021 случай КВИ+ и 1 случай КВИ-, летальных случаев не зарегистрировано", - проинформировала Ажар Гиният.

 
В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что значительный рост заболеваемости наблюдается в столице и Карагандинской области.
 

Надо обеспечить соблюдение ограничительных мер. Основные меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции следует строго соблюдать. Низкие темпы вакцинации и ревакцинации ставят под угрозу стабильность эпидситуации. Поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения", - сказал он. 

 
Согласно матрице оценки на сегодня в желтой зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы и Республика Казахстан - в зеленой зоне.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом

02.08.2022, 08:47 18211
В Казахстане за сутки зарегистрировано более 2 тысяч заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2021 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 354 615 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 958, 
 
в городе Алматы - 345, 
 
в городе Шымкенте - 18, 
 
в Акмолинской области - 65, 
 
в Актюбинской области - 63, 
 
в Алматинской области - 62,
 
Жетысуской области - 75,
 
в Атырауской области - 13, 
 
в ВКО - 20, 
 
в Абайской области - 25,
 
в Жамбылской области - 41, 
 
в ЗКО - 32, 
 
в Карагандинской области - 150, 
 
в Улытауской области - 20,
 
в Костанайской области - 20, 
 
в Кызылординской области - 38, 
 
в Мангистауской области - 15, 
 
в Павлодарской области - 41, 
 
в СКО - 14, 
 
в Туркестанской области - 6.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 313 820.
 
На 2 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 351 человек (27 129 КВИ+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находится - 1539 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 812 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По данным Минздрава, за 31 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане на 2 августа I компонентом против коронавируса провакцинировано 10 790 154 человека, II компонентом 10 522 715 человек. Ревакцинировано - 5 056 855 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2414 случаев заболевания коронавирусом

01.08.2022, 09:01 22496
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2414 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 352 594 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 947, 
 
в городе Алматы - 464, 
 
в городе Шымкенте - 18, 
 
в Акмолинской области - 101, 
 
в Актюбинской области - 12, 
 
в Алматинской области - 44,
 
в Жетысуской области - 42,
 
в Атырауской области - 41, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 35,
 
в Жамбылской области - 71, 
 
в ЗКО - 40, 
 
в Карагандинской области - 367, 
 
в Улытауской области - 17,
 
в Костанайской области - 26, 
 
в Кызылординской области - 52, 
 
в Мангистауской области - 18, 
 
в Павлодарской области - 55, 
 
в СКО - 27, 
 
в Туркестанской области - 29. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, оставльные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (26 466 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находится - 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 160 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
В Казахстане за сутки 1949 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 312 462. 
 
По данным Минздрава, на 30 июля в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ-.
 
На 1 августа в Казахстане I компонентом провакцинировано 10 789 460 человек, II компонентом - 10 521 651 человек. Ревакцинировано - 5 050 372 человека.
 

В Казахстане зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания КВИ

31.07.2022, 09:55 26471
В Казахстане зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания КВИ
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 2713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 350 180 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2713 новых случаев заражения, из них:
 
в Нур-Султане – 951, 
 
в Алматы – 532, 
 
в Шымкенте – 64, 
 
в Акмолинской области – 120, 
 
в Актюбинской области – 41, 
 
в Алматинской области – 44,
 
Жетысуской области - 100,
 
в Атырауской области – 49, 
 
в ВКО – 27, 
 
в Абайской области - 35,
 
в Жамбылской области – 57, 
 
в ЗКО – 42, 
 
в Карагандинской области – 345, 
 
в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области – 66, 
 
в Кызылординской области – 73, 
 
в Мангистауской области – 24, 
 
в Павлодарской области – 68, 
 
в СКО – 43, 
 
в Туркестанской области – 27. 
 
За сутки в Казахстане 1887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии 1 310 513 человека выздоровели от КВИ. 
 
По данным на 30 июля, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 554 692 человека, 2-м компонентом - 9 334 578 человек. 
 
Первым компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 1 234 520 человек, вторым - 1 186 828 человек. 
 
На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 26 221 человек (–26 001+ и 220 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 694 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии – 43 пациента,
 
в состоянии крайней степени тяжести – 11 пациентов,
 
на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
 
По данным Минздрава, 29 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Летальных случаев не зарегистрировано.
 
Согласно эпидемиологической ситуации, в "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой".
 

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