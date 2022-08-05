В Казахстане выявлено 2792 новых случая заражения COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 360 068 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 847,
в городе Алматы - 435,
в городе Шымкенте - 41,
в Акмолинской области - 123,
в Актюбинской области - 70,
в Алматинской области - 57,
в Жетысуской области - 122,
в Атырауской области - 63,
в ВКО - 36,
в Абайской области - 43,
в Жамбылской области - 59,
в ЗКО - 134,
в Карагандинской области - 361,
в Улытауской области - 62,
в Костанайской области - 87,
в Кызылординской области - 42,
в Мангистауской области - 41,
в Павлодарской области - 99,
в СКО - 53,
в Туркестанской области - 17.
В Казахстане за сутки 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 318 177 человек.
По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 28 497 человек (28 223 КВИ+ и 274 КВИ-), из них в стационарах находятся 1477 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 020 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
За 2 августа выявлено 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 558 464 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 337 988 человек. Ревакцинировано 5 086 346 человек.