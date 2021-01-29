Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 января

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125;
город Алматы - 138;
город Шымкент - 13;
Акмолинская область - 209;
Актюбинская область - 10;
Алматинская область - 71;
Атырауская область - 90;
Восточно-Казахстанская область - 39;
Жамбылская область - 24;
Западно-Казахстанская область - 93;
Карагандинская область - 79;
Костанайская область - 140;
Кызылординская область - 13;
Мангистауская область - 15;
Павлодарская область - 221;
Северо-Казахстанская область - 117;
Туркестанская область - 16.
За прошедшие сутки в Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 164 319.
На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 27 348 человек (15 690 КВИ+ и 11 658 КВИ-), из них в стационарах находятся 6525 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 823 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 274 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 34 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 января зарегистрировано 2521 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, на 26 января зафиксированы 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 88 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 47658, летальных случаев - 564, выздоровевших - 35 348.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Карагандинская область.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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