Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 января

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 27 января 2021 года в Казахстане выявлено 182 530 заболевших коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1413 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125;

город Алматы - 138;

город Шымкент - 13;

Акмолинская область - 209;

Актюбинская область - 10;

Алматинская область - 71;

Атырауская область - 90;

Восточно-Казахстанская область - 39;

Жамбылская область - 24;

Западно-Казахстанская область - 93;

Карагандинская область - 79;

Костанайская область - 140;

Кызылординская область - 13;

Мангистауская область - 15;

Павлодарская область - 221;

Северо-Казахстанская область - 117;

Туркестанская область - 16.

За прошедшие сутки в Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 164 319.

На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 27 348 человек (15 690 КВИ+ и 11 658 КВИ-), из них в стационарах находятся 6525 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 823 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 274 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 34 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 января зарегистрировано 2521 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 26 января зафиксированы 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 88 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 47658, летальных случаев - 564, выздоровевших - 35 348.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.





В "желтой" зоне: Карагандинская область.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.





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