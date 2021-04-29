Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 апреля

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НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 27 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 314 082 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2682 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 314 082 случая, из них:

в городе Алматы – 52 449 (+698);

в городе Нур-Султане – 43 978 (+439);

в ВКО – 24 653 (+78);

в Карагандинской области – 22 842 (+256);

в Атырауской области – 21 673 (+98);

в Алматинской области – 20 759 (+268);

в Павлодарской области – 20 415 (+103);

в ЗКО – 18 877 (+173);

в Акмолинской области – 18 006 (+139);

в Костанайской области – 14 658 (+25);

в СКО – 13 912 (+29);

в городе Шымкенте – 9112 (+90);

в Актюбинской области – 8856 (+83);

в Жамбылской области – 7658 (+69);

в Мангистауской области – 5556 (+55);

в Туркестанской области – 5328 (+22);

в Кызылординской области – 5350 (+57).

В Казахстане за сутки 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 268 439 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 486 человек (42 022 КВИ+ и 464 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 705 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 781 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 770 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 апреля зарегистрировано 3621 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 апреля от КВИ скончались 22 человека.

На 26 апреля 2021 года зарегистрировано 156 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 87 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 627, случаев с летальным исходом – 786, всего выздоровели – 51 377 человек.

На 28 апреля 1 016 809 человек провакцинирован в РК.

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