Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 апреля

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НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 27 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 314 082 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2682 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 314 082 случая, из них:
в городе Алматы – 52 449 (+698);
в городе Нур-Султане – 43 978 (+439);
в ВКО – 24 653 (+78);
в Карагандинской области – 22 842 (+256);
в Атырауской области – 21 673 (+98);
в Алматинской области – 20 759 (+268);
в Павлодарской области – 20 415 (+103);
в ЗКО – 18 877 (+173);
в Акмолинской области – 18 006 (+139);
в Костанайской области – 14 658 (+25);
в СКО – 13 912 (+29);
в городе Шымкенте – 9112 (+90);
в Актюбинской области – 8856 (+83);
в Жамбылской области – 7658 (+69);
в Мангистауской области – 5556 (+55);
в Туркестанской области – 5328 (+22);
в Кызылординской области – 5350 (+57).
В Казахстане за сутки 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 268 439 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 486 человек (42 022 КВИ+ и 464 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 705 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 781 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 770 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 27 апреля зарегистрировано 3621 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 26 апреля от КВИ скончались 22 человека.
На 26 апреля 2021 года зарегистрировано 156 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 87 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 627, случаев с летальным исходом – 786, всего выздоровели – 51 377 человек.
На 28 апреля 1 016 809 человек провакцинирован в РК.
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