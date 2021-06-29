Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 июня

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 507;
в Алматы - 215;
в Шымкенте - 103;
в Акмолинской области - 43;
в Актюбинской области - 35;
в Алматинской области - 33;
в Атырауской области - 73;
в ВКО - 70;
в Жамбылской области - 36;
в ЗКО - 101;
в Карагандинской области - 278;
в Костанайской области - 42;
в Кызылординской области - 28;
в Мангистауской области - 38;
в Павлодарской области - 33;
в СКО - 13;
в Туркестанской области - 38.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровел 1181 человек. Всего выздоровело 392 777 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 28 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области. В "зелёной" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.
На сегодняшний день лечение от КВИ продолжает получать 24 001 человек (22 707 КВИ+ и 1 294 КВИ-), из них в стационарах находятся 7307 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 694 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 474 пациента; в состоянии крайней степени тяжести - 98 пациентов: на аппарате ИВЛ - 66 пациентов", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в Казахстане на 27 июня первым компонентом провакцинировано 3 165 155 человек, вторым компонентом 1 905 062 человека.
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