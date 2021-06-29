Сводка эпидситуации в Казахстане на 28 июня

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - По состоянию на 27 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 419 800 случаев коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 507;

в Алматы - 215;

в Шымкенте - 103;

в Акмолинской области - 43;

в Актюбинской области - 35;

в Алматинской области - 33;

в Атырауской области - 73;

в ВКО - 70;

в Жамбылской области - 36;

в ЗКО - 101;

в Карагандинской области - 278;

в Костанайской области - 42;

в Кызылординской области - 28;

в Мангистауской области - 38;

в Павлодарской области - 33;

в СКО - 13;

в Туркестанской области - 38.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровел 1181 человек. Всего выздоровело 392 777 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 28 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области. В "зелёной" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжает получать 24 001 человек (22 707 КВИ+ и 1 294 КВИ-), из них в стационарах находятся 7307 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 694 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 474 пациента; в состоянии крайней степени тяжести - 98 пациентов: на аппарате ИВЛ - 66 пациентов", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, в Казахстане на 27 июня первым компонентом провакцинировано 3 165 155 человек, вторым компонентом 1 905 062 человека.

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