В Казахстане за сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 394 002 случая заболевания.

По данным Минздрава, на 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 1080 человек (944 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится 116 пациентов, на амбулаторном уровне - 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 8 октября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 837 933 человека, II компонентом - 10 597 397 человек. Ревакцинировано 5 561 054 человека.