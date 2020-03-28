28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за коронавируса

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 27 марта в перечень пошли: Австралия, Азербайджан, Алжир, Армения, Бразилия, Великобритания, Грузия, Израиль, Индия, Иран, Испания, Канада, Катар, Кыргызстан, Малайзия, Молдова, Монголия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, США, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Филиппины, Южная Корея, сообщили в пресс-службе "Казпочты".

Как отметили в компании, список государств, которых коснулись ограничения, постоянно меняется.

Ранее глава компании Сакен Сарсенов сообщил о выходных днях для почтовых отделений в Нур-Султане и Алматы с 28-29 марта.

В связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции мы решили объявить 28-29 марта 2020 года выходными для почтовых отделений в Нур-Султане и Алматы. Почтовые отделения в остальных регионах будут работать по своему обычному графику. Курьерская служба EMS 28 марта 2020 года работает с 09.00 до 16.00. Не будет работать точка приема корреспонденции по улице Богенбай батыра, 134 (Алматы). 29 марта 2020 года для курьерской службы EMS - выходной", - написал он на своей странице в Facebook .

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.

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