Сводка эпидситуации в РК: 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией за сутки

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НУР-СУЛТАН. 18 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 17 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 857 643 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 304;

в городе Алматы – 568;

в городе Шымкент – 96;

в Акмолинской области – 165;

в Актюбинской области – 210;

в Алматинской области – 264;

в Атырауской области – 98;

в ВКО – 122;

в Жамбылской области – 68;

в ЗКО – 97;

в Карагандинской области – 388;

в Костанайской области – 131;

в Кызылординской области – 48;

в Мангистауской области – 33;

в Павлодарской области – 202;

в СКО – 67;

в Туркестанской области – 40.

В Казахстане за сутки 4672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 784 541 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 984 человека (67 432 КВИ+ и 8552 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 13 087 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 57 897 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1041 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести – 276 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 189 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 сентября 2021 года зарегистрировано 10 670 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 сентября от КВИ скончались 59 человек.

16 сентября 2021 года зафиксировано 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73 815, летальных случаев – 4729, выздоровевших – 60 534.

На 17 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 259 649 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 108 540 человек.









В "желтой" зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская области.

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