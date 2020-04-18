У 297 казахстанцев обнаружили антитела к коронавирусу

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане продолжается массовая проверка населения на коронавирус. По данным Министерства здравоохранения, экспресс-тесты в стране сдали около 12 с половиной тысяч человек и у 297 результат оказался положительным, передает Kazakhstan Today.

Минздрав расширил список тех, кто будет проходить тестирование. В сутки будут проверять до 10 тысяч граждан, сообщает телеканал КТК

Процедура сдачи анализа напоминает сдачу анализа на микрореакцию. Прокалывают палец, берут кровь и капают на тест-маркер, где полоски высвечиваются - болел ты или не болел, рассказывают те, кому уже сделали тест.

Сдать экспресс-тест бесплатно сегодня могут не только те, кто перенес респираторные заболевания. Охватить Минздрав планирует всех в зоне риска: медиков, полицейских, работников коммунальных служб, продовольственных магазинов. Для начала необходимо заполнить электронную анкету. Каждую рассматривают эпидемиологи, после чего принимают решение: сдавать казахстанцу анализ или же нет. Если человек действительно переболел опасной формой пневмонии, точность результата зависит от того, когда был сделан тест.

Если проба взята у пациентов на первый день болезни или на пятый или седьмой день болезни, так как антитела Ig и Im начинают вырабатываться через 7-10 дней после начала болезни. На сегодняшний день отметить эффективность того или другого теста не представляется возможным", - говорит гендиректор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев.

В Минздраве объясняют: если экспресс-тест показал отрицательный результат, испытывать судьбу не стоит и лучше все равно сидеть дома, ни с кем не контактируя. Если же анализ положительный, человека сразу заберут в стационар.

В сутки в стране должны проверять до 10 тысяч человек. Массовое тестирование ввели потому, что именно сейчас мы проходим пик заболеваемости коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Всего для проверки наша страна приобрела 264 тысячи тестов из Китая, куплены они на деньги меценатов. А в Алматы тем временем ввели дополнительное тестирование и методом ПЦР









Для прохождения тестирования пациенту необходимо заполнить анкету на сайте www.cdl.kz. Эпидемиологи Министерства здравоохранения проводят выборку по эпидемиологическим показаниям группы лиц. Далее утвержденные списки поступят в КДЛ ОЛИМП. С пациентом из утвержденного списка свяжется оператор контакт-центра и проинформирует об адресе пункта забора, времени, когда необходимо подойти, о требованиях к посетителям и правилах поведения при сдаче анализов.





В Нур-Султане анкету на прохождение бесплатного экспресс-теста на COVID-19 также можно также заполнить в Smart Astana.

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