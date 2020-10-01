В Казахстане за сутки выявлено 299 случаев заболевания пневмонией

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зафиксированы 299 случаев заболевания пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 299 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 96 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 799, летальных случаев - 353, выздоровевших - 27 169.

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