Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 29 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Алматы - 1;
Актюбинская область - 1;
Атырауская область - 6;
Западно-Казахстанская область - 6;
Карагандинская область - 6;
Павлодарская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 030.
Напомним, по состоянию на 23.59 18 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 508 заболевших коронавирусом.
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