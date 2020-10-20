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В Казахстане 29 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

19.10.2020 8101
Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 29 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Алматы - 1;
 
Актюбинская область - 1;
 
Атырауская область - 6;
 
Западно-Казахстанская область - 6;
 
Карагандинская область - 6;
 
Павлодарская область - 9.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 030.

Напомним, по состоянию на 23.59 18 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 508 заболевших коронавирусом.
 

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