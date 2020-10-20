Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 29 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Алматы - 1;

Актюбинская область - 1;

Атырауская область - 6;

Западно-Казахстанская область - 6;

Карагандинская область - 6;

Павлодарская область - 9.

Итого выздоровевших в Казахстане - 105 030.





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