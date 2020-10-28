Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - За неделю от коронавируса в Казахстане скончались 29 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, в стране зарегистрированы 29 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции за период с 19 по 25 октября 2020 года.

Так, в Восточно-Казахстанской области от КВИ скончались 18 человек: мужчины 1926, 1941, 1963, 1954, 1939, 1952, 1953, 1941, 1962 годов рождения; женщины 1955, 1935, 1959, 1934, 1962, 1939, 1940, 1936, 1954 годов рождения.

В Западно-Казахстанской области - 4: мужчины 1940, 1955 годов рождения; женщины 1937, 1945 годов рождения.

В городе Алматы - 4: мужчина 1963 года рождения; женщины 1962, 1947, 1949 годов рождения.

В Атырауской области - 2 женщины 1940, 1936 годов рождения.

В Костанайской области - мужчина 1953 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1825 случаев с летальным исходом.

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