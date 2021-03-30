Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 марта

29.03.2021 301132
Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 марта
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - По состоянию на 23.59 28 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 241 873 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:
 
в городе Алматы – 33 012 (+415);
 
в городе Нур-Султане – 30 034 (+346);
 
в ВКО – 22 800 (+38);
 
в Павлодарской области – 19 060 (+46);
 
в Атырауской области – 18 514 (+75);
 
в Карагандинской области – 17 471 (+88);
 
в Акмолинской области – 15 239 (+52);
 
в ЗКО – 14 876 (+94);
 
в Костанайской области – 13 709 (+39);
 
в СКО – 13 001 (+21);
 
в Алматинской области – 13 110 (+120);
 
в городе Шымкенте – 6745 (+45);
 
в Жамбылской области – 6348 (+19);
 
в Актюбинской области – 5081 (+61);
 
в Туркестанской области – 4470 (+10);
 
в Мангистауской области – 4396 (+10);
 
в Кызылординской области – 4007 (+13).
 
В Казахстане за сутки 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 217 168 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 797 человек (21 691 КВИ+ и 2 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 8102 пациента, на амбулаторном уровне – 15 695 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 351 пациент; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 79 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 43 пациента.
 
На 27 марта 2021 года зарегистрировано 22 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 217 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 433, случаев с летальным исходом – 682, всего выздоровело – 47 645 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 28 марта зарегистрировано 3014 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая