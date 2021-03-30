Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 марта

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - По состоянию на 23.59 28 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 241 873 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:

в городе Алматы – 33 012 (+415);

в городе Нур-Султане – 30 034 (+346);

в ВКО – 22 800 (+38);

в Павлодарской области – 19 060 (+46);

в Атырауской области – 18 514 (+75);

в Карагандинской области – 17 471 (+88);

в Акмолинской области – 15 239 (+52);

в ЗКО – 14 876 (+94);

в Костанайской области – 13 709 (+39);

в СКО – 13 001 (+21);

в Алматинской области – 13 110 (+120);

в городе Шымкенте – 6745 (+45);

в Жамбылской области – 6348 (+19);

в Актюбинской области – 5081 (+61);

в Туркестанской области – 4470 (+10);

в Мангистауской области – 4396 (+10);

в Кызылординской области – 4007 (+13).

В Казахстане за сутки 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 217 168 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 797 человек (21 691 КВИ+ и 2 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 8102 пациента, на амбулаторном уровне – 15 695 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 351 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 79 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 43 пациента.

На 27 марта 2021 года зарегистрировано 22 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 217 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 433, случаев с летальным исходом – 682, всего выздоровело – 47 645 человек.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 28 марта зарегистрировано 3014 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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