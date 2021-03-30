Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:
в городе Алматы – 33 012 (+415);
в городе Нур-Султане – 30 034 (+346);
в ВКО – 22 800 (+38);
в Павлодарской области – 19 060 (+46);
в Атырауской области – 18 514 (+75);
в Карагандинской области – 17 471 (+88);
в Акмолинской области – 15 239 (+52);
в ЗКО – 14 876 (+94);
в Костанайской области – 13 709 (+39);
в СКО – 13 001 (+21);
в Алматинской области – 13 110 (+120);
в городе Шымкенте – 6745 (+45);
в Жамбылской области – 6348 (+19);
в Актюбинской области – 5081 (+61);
в Туркестанской области – 4470 (+10);
в Мангистауской области – 4396 (+10);
в Кызылординской области – 4007 (+13).
В Казахстане за сутки 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 217 168 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 797 человек (21 691 КВИ+ и 2 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 8102 пациента, на амбулаторном уровне – 15 695 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 351 пациент;
• в состоянии крайней степени тяжести – 79 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 43 пациента.
На 27 марта 2021 года зарегистрировано 22 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 217 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 433, случаев с летальным исходом – 682, всего выздоровело – 47 645 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 28 марта зарегистрировано 3014 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 марта 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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