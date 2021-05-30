Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 мая

НЦР-СУЛТАН. 29 МАЯ - По состоянию на 23.59 28 мая в Казахстане зарегистрировано 383 595 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 290;
в городе Алматы - 252;
в городе Шымкенте - 52;
в Акмолинской области - 126;
в Актюбинской области - 41;
в Алматинской области - 102;
в Атырауской области - 85;
в Восточно-Казахстанской области - 92;
в Жамбылской области - 28;
в Западно-Казахстанской области - 99;
в Карагандинской области - 260;
в Костанайской области - 43;
в Кызылординской области - 19;
в Мангистауской области - 36;
в Павлодарской области - 96;
в Северо-Казахстанской области - 35;
в Туркестанской области - 32.
За прошедшие сутки в Казахстане 2658 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 351 086 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. В "зеленой" зоне находятся Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
По результатам ПЦР-теста 27 мая зафиксировано 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 7 человек скончались и 90 выздоровели.
На сегодняшний день лечение от КВИ получает 29 171 человек (28 595 КВИ+ и 576 КВИ-). В стационарах находится 10 891 пациент, на амбулаторном уровне - 18 279 человек, в том числе 638 пациентов находятся тяжелом состоянии, 162 - в состоянии крайней степени тяжести и 108 - на аппарате ИВЛ.
По состоянию на 29 мая в Казахстане провакцинирован от КВИ 2 098 481 человек.
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