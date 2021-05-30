Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 мая

НЦР-СУЛТАН. 29 МАЯ - По состоянию на 23.59 28 мая в Казахстане зарегистрировано 383 595 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 290;

в городе Алматы - 252;

в городе Шымкенте - 52;

в Акмолинской области - 126;

в Актюбинской области - 41;

в Алматинской области - 102;

в Атырауской области - 85;

в Восточно-Казахстанской области - 92;

в Жамбылской области - 28;

в Западно-Казахстанской области - 99;

в Карагандинской области - 260;

в Костанайской области - 43;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 36;

в Павлодарской области - 96;

в Северо-Казахстанской области - 35;

в Туркестанской области - 32.

За прошедшие сутки в Казахстане 2658 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 351 086 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. В "зеленой" зоне находятся Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.





По результатам ПЦР-теста 27 мая зафиксировано 96 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 7 человек скончались и 90 выздоровели.





На сегодняшний день лечение от КВИ получает 29 171 человек (28 595 КВИ+ и 576 КВИ-). В стационарах находится 10 891 пациент, на амбулаторном уровне - 18 279 человек, в том числе 638 пациентов находятся тяжелом состоянии, 162 - в состоянии крайней степени тяжести и 108 - на аппарате ИВЛ.





По состоянию на 29 мая в Казахстане провакцинирован от КВИ 2 098 481 человек.

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