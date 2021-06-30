Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 июня

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За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 370;
в городе Алматы - 126;
в городе Шымкенте - 33;
в Акмолинской области - 44;
в Актюбинской области - 10;
в Алматинской области - 43;
в Атырауской области - 66;
в ВКО - 65;
в Жамбылской области - 31;
в ЗКО - 63;
в Карагандинской области - 288;
в Костанайской области - 45;
в Кызылординской области - 17;
в Мангистауской области - 25;
в Павлодарской области - 45;
в СКО - 15;
в Туркестанской области - 35.
В Казахстане за сутки 1262 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 394 039 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 июня зарегистрировано 4336 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 июня от КВИ скончались 20 человек.
Кроме того, 27 июня зафиксированы 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 17 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано 56 942 заболевших, 987 летальных случаев, выздоровели 52 220 человек.
На сегодняшний день лечение от КВИ получают 24 022 человека (22 746 КВИ+ и 1 276 КВИ-), из них в стационарах находятся 7125 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 897 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии - 485 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104 пациента, на аппарате ИВЛ - 70 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области. В "зеленой" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.
На данный момент I компонентом от КВИ в Казахстане провакцинированы 3 246 795 человек, II компонентом - 1 954 372 человека.
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