Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 июня

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НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - По состоянию на 28 июня в Казахстане подтвержден 421 121 случай коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 370;

в городе Алматы - 126;

в городе Шымкенте - 33;

в Акмолинской области - 44;

в Актюбинской области - 10;

в Алматинской области - 43;

в Атырауской области - 66;

в ВКО - 65;

в Жамбылской области - 31;

в ЗКО - 63;

в Карагандинской области - 288;

в Костанайской области - 45;

в Кызылординской области - 17;

в Мангистауской области - 25;

в Павлодарской области - 45;

в СКО - 15;

в Туркестанской области - 35.

В Казахстане за сутки 1262 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 394 039 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 июня зарегистрировано 4336 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 июня от КВИ скончались 20 человек.

Кроме того, 27 июня зафиксированы 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 17 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано 56 942 заболевших, 987 летальных случаев, выздоровели 52 220 человек.

На сегодняшний день лечение от КВИ получают 24 022 человека (22 746 КВИ+ и 1 276 КВИ-), из них в стационарах находятся 7125 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 897 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии - 485 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104 пациента, на аппарате ИВЛ - 70 пациентов.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская и Мангистауская области. В "зеленой" зоне - Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

На данный момент I компонентом от КВИ в Казахстане провакцинированы 3 246 795 человек, II компонентом - 1 954 372 человека.

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