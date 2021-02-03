Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 февраля

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрирован 189 131 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1161 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 189 131 случай, из них:

в городе Нур-Султане - 22 360 (+76);

в городе Алматы - 22 215 (+87);

в ВКО - 20 326 (+86);

в Атырауской области - 16 144 (+52);

в Карагандинской области - 13 953 (+80);

в Павлодарской области - 13 848 (+238);

в ЗКО – 11 113 (+55);

в СКО - 11 033 (+79);

в Акмолинской области - 11 159 (+195);

в Костанайской области - 10 394 (+85);

в Алматинской области - 9362 (+75);

в городе Шымкенте - 5883 (+7);

в Жамбылской области - 5589 (+8);

в Туркестанской области - 4121 (+19);

в Мангистауской области - 4056 (+8);

в Актюбинской области - 3958 (+3);

в Кызылординской области - 3617 (+8).

В Казахстане 1 195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели – 169 963 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 909 человек (16 609 КВИ+ и 11 300 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 028 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 881 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 264 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 55 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 февраля зарегистрировано 2559 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 31 января 2021 года зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 128 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 47 898, случаев с летальным исходом - 570, всего выздоровели - 36 028 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля 2021 года, в "красной" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.





В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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