Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 марта

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 214 089 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 214 089 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 160 (+65);

в городе Алматы - 25 175 (+102);

в ВКО - 22 094 (+55);

в Атырауской области - 17 205 (+24);

в Павлодарской области - 17 694 (+77);

в Карагандинской области - 15 460 (+27);

в Акмолинской области - 13 733 (+78);

в ЗКО - 13 054 (+46);

в СКО - 12 385 (+37);

в Костанайской области - 12 436 (+62);

в Алматинской области - 10 914 (+48);

в городе Шымкенте - 6171 (+17);

в Жамбылской области - 5961 (+5);

в Туркестанской области - 4288 (+3);

в Мангистауской области - 4231 (+1);

в Актюбинской области - 4273 (+5);

в Кызылординской области - 3855 (+6).

В Казахстане за сутки 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 197 782 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 694 человек (13 535 КВИ+ и 6 159 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 360 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 334 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 250 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

На 28 февраля 2021 года зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 213 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 307, случаев с летальным исходом - 628, всего выздоровели - 42 520 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 марта зарегистрировано 2772 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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