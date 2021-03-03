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Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 марта

02.03.2021 29242
Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 марта
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 214 089 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 214 089 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 25 160 (+65);
 
в городе Алматы - 25 175 (+102);
 
в ВКО - 22 094 (+55);
 
в Атырауской области - 17 205 (+24);
 
в Павлодарской области - 17 694 (+77);
 
в Карагандинской области - 15 460 (+27);
 
в Акмолинской области - 13 733 (+78);
 
в ЗКО - 13 054 (+46);
 
в СКО - 12 385 (+37);
 
в Костанайской области - 12 436 (+62);
 
в Алматинской области - 10 914 (+48);
 
в городе Шымкенте - 6171 (+17);
 
в Жамбылской области - 5961 (+5);
 
в Туркестанской области - 4288 (+3);
 
в Мангистауской области - 4231 (+1);
 
в Актюбинской области - 4273 (+5);
 
в Кызылординской области - 3855 (+6).
 
В Казахстане за сутки 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 197 782 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 694 человек (13 535 КВИ+ и 6 159 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 360 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 334 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 250 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
 
На 28 февраля 2021 года зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 213 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 307, случаев с летальным исходом - 628, всего выздоровели - 42 520 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 1 марта зарегистрировано 2772 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 

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