В Казахстане за сутки выявлено менее 2 тысяч заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1988 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 521,
в городе Алматы - 295,
в городе Шымкенте - 32,
в Акмолинской области - 106,
в Актюбинской области - 66,
в Алматинской области - 19,
в Жетысуской области - 31,
в Атырауской области - 39,
в ВКО - 33,
в Абайской области - 44,
в Жамбылской области - 53,
в ЗКО - 67,
в Карагандинской области - 339,
в Улытауской области - 32,
в Костанайской области - 97,
в Кызылординской области - 36,
в Мангистауской области - 34,
в Павлодарской области - 95,
в СКО - 33,
в Туркестанской области - 16.
По данным Минздрава, на 4 августа выявлено 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
В Казахстане за сутки 2652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровел 1 325 671 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 563 968 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 342 806 человек.
На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (28 157 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 003 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в регионах Казахстана на 7 августа в "желтой" зоне Нур-Султан. Остальные регионы в "зеленой" зоне.