Система Orphus

В Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев КВИ

24.07.2022, 11:00 6671
В Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев КВИ
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 2649 новых случаев заражения, из них: 
 
в Нур-Султане - 808, 
 
в Алматы - 810, 
 
в Шымкенте - 102, 
 
в Акмолинской области - 73, 
 
в Актюбинской области - 26, 

в Алматинской области - 81,
 
Жетысуской области - 64,
 
в Атырауской области - 56, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 34,
 
в Жамбылской области - 85, 
 
в ЗКО - 45, 
 
в Карагандинской области - 212, 
 
в Улытауской области - 44,
 
в Костанайской области - 41, 
 
в Кызылординской области - 60

в Мангистауской области – 30, 
 
в Павлодарской области – 31, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 19. 
 
Сообщается, что за прошедшие сутки в Казахстане выздоровел 971 человек, из них 293 в Нур-Султане, в Алматы - 590, в Алматинской области - 29, в Карагандинской области - 49, в Туркестанской области - 10. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 1 300 003 человека от COVID-19. 
 
По данным на 23 июля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 315 человек, вторым - 9 326 873 человек. 
 
Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 231 650 человек, вторым компонентом - 1 179 199 человек. Из них первую дозу получили 869 692 подростка, 41 331 беременная женщина и 145 107 кормящих женщин; вторую дозу получили 850 610 подростков, 39 019 беременных и 140 416 кормящих женщин.
 
По информации на 24 июля, лечение от КВИ продолжают получать 17 992 человека (–17 825+ и 167 КВИ-), из них 1280 пациентов находятся в стационарах, на амбулаторном уровне - 16 712 пациентов.
 
За 22 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По состоянию эпидемиологической ситуации "желтой" зоне находится Нур-Султан, в "зеленой" - остальные регионы Казахстана
 

новости по теме

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19

25.07.2022, 08:33 731
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2054 случая COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 333 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 806, 
 
в городе Алматы - 532, 
 
в городе Шымкенте - 46, 
 
в Акмолинской области - 68, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 83,
 
Жетысуской области - 84,
 
в Атырауской области - 61, 
 
в ВКО - 6, 
 
в Абайской области - 26,
 
в Жамбылской области - 76, 
 
в ЗКО - 20, 
 
в Карагандинской области - 130, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 36, 
 
в Мангистауской области - 14, 
 
в Павлодарской области - 28, 
 
в СКО - 8, 
 
в Туркестанской области - 11. 
 
На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 18 962 человека (18 796 КВИ+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится - 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 682 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
По данным Минздрава РК, за 23 июля в РК выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев от КВИ- не зарегистрировано.
 
23 июля 1 человек скончался от КВИ+.
 
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, остальные регионы - в "зеленой".
 
На 24 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 545 704 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 326 883
 
 человека.
 

В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом

23.07.2022, 18:48 12676
В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом
ПЕКИН. 23 ИЮЛЯ - В Китайской Народной Республике "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом, рассказал в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин) Сюн Лэпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что мы сделали против омикрона… Суть "политики нулевой терпимости" - быстро реагировать, с минимальными затратами и расходами преодолеть новую вспышку. Раннее выявление, раннее формирование, ранняя изоляция, раннее лечение. Во-первых, "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом. Во-вторых, нулевая терпимость - проявление приверженности идее "жизнь человека важнее всего". В-третьих, нулевая терпимость - пример для всего мира в борьбе с эпидемией, реализации идеи "сообщества единой судьбы человечества", - сообщил Сюн Лэпин.

 
По информации эксперта, "ключевая идея в борьбе против ковида - "люди превыше всего, жизнь превыше всего" - обещание Коммунистической партии Китая своему народу, который составляет 1,4 миллиарда человек. Именно этой идеи всегда придерживались в постоянной борьбе Китая против эпидемии".
 

Государству удалось мобилизовать финансы, в сжатые сроки собрав 162,5 млрд юаней (около $23 млрд) на борьбу с вирусом. Благодаря этим средствам стране удалось обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции. Был внедрен принцип "сначала лечение - потом оплата", при этом многих лечили абсолютно бесплатно. Средний размер счета за лечение от COVID-19 по Китаю составляет 23 тысячи юаней (более $3 тысяч), при этом в тяжелых случаях стоимость может достигать 150 тыс.яч ($21,5 тысячи), а в критических - миллиона юаней ($143 тысячи). Примечательно, что все 100-тысячные и миллионные счета китайское государство покрыло полностью", - подчеркнул Сюн Лэпин.

 
Гуманитарная помощь мировому сообществу со стороны Китая
 

По состоянию на апрель 2022 года Китай предоставил сотни миллиардов штук противоэпидемических средств 153 странам и 15 международным организациям. Также 2,2 миллиарда доз вакцинации более чем 120 странам и международным организациям. В 2020 году Китай отправил ВОЗ 50 миллионов долларов США для поддержки стран, отстающих в медицинском обслуживании, и провел около 30 встреч по обмену опытом с более чем 100 странами и регионами с помощью удаленной видеосвязи", - отметил эксперт.

 
Сюн Лэпин
 
Кандидат политических наук.
 
Старший преподаватель Beijing Foreign Studies University. 
 
Ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин). 
 
Корреспондент, переводчик, редактор "Россия сегодня" (Москва, 2016-2019).
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом

23.07.2022, 08:47 16721
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 328 844 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 797, 
 
в городе Алматы - 804, 
 
в городе Шымкенте - 115, 
 
в Акмолинской области - 70, 
 
в Актюбинской области - 36, 
 
в Алматинской области - 74,
 
Жетысуской области - 126,
 
в Атырауской области - 46, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Абайской области - 30,
 
в Жамбылской области - 78, 
 
в ЗКО - 48, 
 
в Карагандинской области - 212, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 36, 
 
в Кызылординской области - 52, 
 
в Мангистауской области - 33, 
 
в Павлодарской области - 35, 
 
в СКО - 20, 
 
в Туркестанской области - 22. 
 
За 21 июля зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

В Казахстане за сутки 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 299 032. 
 
На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (16 147 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 015 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 22 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 544 079 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 325 823 человека. Ревакцинировано - 4 961 965 человек.
 

В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации

22.07.2022, 16:31 42601
В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации
НУР-СУЛТАН. 22 июля - Представители Министерства здравоохранения РК в ходе брифинга в СЦК рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице (эпидемиологической ситуации с коронавирусом. - Прим. ред.). Сегодня только один регион - Нур-Султан находится в "желтой" зоне. И в период, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. Но в случае перехода региона в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq. Ограничительные мероприятия предполагается вводить в два этапа. Сейчас эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП "Атамекен". Решение будет приниматься по результатам рассмотрения на межведомственной комиссии", - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова.

 
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания. 20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 

Из 1176 пациентов, которые сегодня находятся в стационаре, 33,7% детей, а остальные это взрослое население (66,3%)", - сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Куляим Биржанова.

 
По ее словам, наибольший процент (19,2%) - это молодежь от 19 до 29 лет. Представитель Минздрава призвала соблюдать масочный и санитарно-эпидемиологический режим.
 
Главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения столицы Сауле Атыгаева рассказала, в каких случаях больных коронавирусной инфекцией госпитализируют. 
 

Существуют четкие показания к госпитализации пациентов при коронавирусной инфекции. Это клинические и эпидемиологические показания. Клинические - неэффективность амбулаторной терапии в течение трех дней на дому, если на фоне амбулаторного лечения или самолечения наступает ухудшение состояние пациента, то этот пациент должен быть госпитализирован. Или же если заболевание протекает тяжело у пациентов из групп риска", - сказала Сауле Атыгаева. 

 
Он уточнила, что к группам риска относятся пожилые люди, лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь печени и почек, а также пациенты с ожирением), беременные, раннего послеродового периода и дети. 
 
Кроме того, вне зависимости от степени тяжести госпитализируются лица, у которых нет возможности соблюдать эпидемиологический режим по месту проживания (в доме престарелых, доме ребенка, интернатах, воинских частях).
 

Минздрав РК ведет переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer

22.07.2022, 16:19 43086
Минздрав РК ведет переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство здравоохранения РК проводит переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день мы ведем активные переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer. Сейчас речь идет о дополнительном объеме в пределах около 300 тысяч доз. Но надо иметь в виду, что вакцина будет приобретена для целевых групп населения", - отметил директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов.

 
Он сообщил, что в наличии имеется отечественная вакцина QazVac и в случае необходимости будет закуплен дополнительный объем отечественной вакцины.
 
Главный эксперт управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Министерства здравоохранения Айдана Ергасен сообщила, что на сегодняшний день во всех медогранизациях имеется вакцина Pfizer для получения второй дозы. В настоящее время всего в РК имеется более 75 тысяч доз.
 
По ее словам, закуп вакцины "Спутник V" пока не планируется.
 
По данным Минздрава, в настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны 3 вида вакцин - QazVac, Sinopharm, Pfizer, для повторной вакцинации и ревакцинации - QazVac и Sinopharm. В прививочных пунктах в остатке имеется 1,6 млн доз вакцины.
 
На сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% подлежащего взрослого населения, или более 56% от всего населения страны.
 
І-м компонентом привито 10,7 млн, ІІ-м компонентом - 10,4 млн человек, в сутки прививаются более 5 тысяч человек. 
 
Охват первичной ревакцинацией против КВИ по республике составил более 68,3% от подлежащего населения, охвачено 4,9 млн человек, в сутки прививаются более 10 тысяч человек. 
 
Повторной ревакцинацией на сегодняшний день охвачено 55% подлежащих (320 тысяч человек).
 

В Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусом

22.07.2022, 08:44 46146
В Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 796, 
 
в городе Алматы - 722, 
 
в городе Шымкенте - 105, 
 
в Акмолинской области - 62, 
 
в Актюбинской области - 25, 
 
в Алматинской области - 90,
 
Жетысуской области - 109,
 
в Атырауской области - 47, 
 
в ВКО - 9, 
 
в Абайской области - 31,
 
в Жамбылской области - 82, 
 
в ЗКО - 31, 
 
в Карагандинской области - 165, 
 
в Улытауской области - 20,
 
в Костанайской области - 37, 
 
в Кызылординской области - 40, 
 
в Мангистауской области - 32, 
 
в Павлодарской области - 26, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 26. 
 
20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
В Казахстане за сутки 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 298 633 человека.
 
В "желтой" зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой".
 
На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (13 893 КВИ+ и 133 КВИ-), из них в стационарах находятся 1206 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 820 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В Казахстане на 22 июля I компонентом провакцинировано 9 542 843 человека, II компонентом 9 324 915 человек, ревакцинировано 4 951 516 человек.
 

В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в "желтую" зону по КВИ

21.07.2022, 19:00 49356
В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в "желтую" зону по КВИ
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Главный санврач столицы подписала постановление о введении ограничительных мероприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жителям и гостям города рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.
 
Проведение совещаний с числом участников свыше 10 человек переводят в дистанционный формат.
 
На дистанционный формат работы переведут беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате).
 
Также санврач поручила активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.
 
Постановление вступает в силу с 23 июля.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 

Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу

21.07.2022, 09:24 52261
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу. За прошедшие сутки в столице выявлено 642 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 323 710 случаев.
 
Новые случаи КВИ+ выявлены
 
в городе Нур-Султане - 642, 
 
в городе Алматы - 650, 
 
в городе Шымкенте - 145, 
 
в Акмолинской области - 38, 
 
в Актюбинской области - 30, 
 
в Алматинской области - 82,
 
Жетысуской области - 78,
 
в Атырауской области - 44, 
 
в ВКО - 22, 
 
в Абайской области - 15,
 
в Жамбылской области - 86, 
 
в ЗКО - 39, 
 
в Карагандинской области - 188, 
 
в Улытауской области - 24,
 
в Костанайской области - 29, 
 
в Кызылординской области - 69, 
 
в Мангистауской области - 19, 
 
в Павлодарской области - 19, 
 
в СКО - 16, 
 
в Туркестанской области - 22.
 
За 19 июля выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 12 410 человек (12 285 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1099 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 311 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В Казахстане на 21 июля I компонентом провакцинировано 9 541 643 человека, II компонентом - 9 323 786 человек. Ревакцинировано 4 940 729 человек.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов