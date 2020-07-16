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2 млрд тенге выделены на ИВЛ и кислородные концентраторы в Алматинской области

15.07.2020, 15:17 6751
2 млрд тенге выделены на ИВЛ и кислородные концентраторы в Алматинской области
Талдыкорган. 15 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области на закуп аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов выделено 2 млрд тенге, передает корреспондент агентства.
 
По инициативе главы региона Амандыка Баталова на борьбу с COVID-19 направлено 2,9 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе внеочередной 59-й сессии маслихата, где рассматривался вопрос уточнения областного бюджета на 2020-2022 годы.
 
На выделенные 2,9 млрд тенге будут закупаться все необходимые средства для организации оказания медицинской помощи при коронавирусе. Важно отметить, что 2 млрд тенге выделено на 150 единиц аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. 
 
А на закуп рентгеновских аппаратов и другого оборудования будет направлено еще более 400 млн тенге. 
 
Помимо этого, 500 млн тенге предусмотрено на закуп лекарственных средств. 
 
Кроме того, сегодня в ходе рабочей поездки заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и консультанты из города Москвы, в сопровождении заместителя акима Алматинской области Батыржана Байжуманова, посетили ряд объектов здравоохранения области. 
 
В частности, они ознакомились с работой Карасайской центральной районной больницы, расположенной в городе Каскелене. Сегодня в поликлинике организовано оказание медицинской помощи при коронавирусе. В инфекционном стационаре для лечения коронавируса развернуто 75 коек, реанимации - 3 койки, также в больнице есть два аппарата ИВЛ. В провизорном стационаре развернуто 300 коек на базе сельской больницы Шамалгана.
 
В свою очередь, в Илийском районе в провизорном стационаре развернуто 120 коек на территории ЦРБ в здании ТОО "Бану". В карантинном стационаре развернуто еще 100 коек. 
 
Рабочая группа также побывала в многопрофильной межрайонной больнице Енбекшиказахского района и Центральной районной больнице Талгара.
 

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