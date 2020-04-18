Более 300 человек излечились от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Еще 21 человек излечился от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Еще 21 человек излечился от коронавируса в Казахстане, из них в Нур-Султане - 9 человек, Туркестанской области - 5 человек, Кызылординской области - 4 человека, Актюбинской области - 1 человек, Акмолинской области - 1 человек, Атырауской области - 1 человек.

Итого выздоровевших в Казахстане - 306 человек, из них в Нур-Султане - 163 человека, Алматы - 67 человек, Шымкенте - 2 человека, в Акмолинской области - 9 человек, Актюбинской области - 3 человека, Алматинской области - 7 человек, Атырауской области - 16 человек, Жамбылской области - 3 человека, Западно-Казахстанской области - 2 человека, Карагандинской области - 4 человека, Кызылординской области - 17 человек, Мангистауской области - 1 человек, Павлодарской области - 1 человек, Северо-Казахстанской области - 5 человек, Туркестанской области - 6 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

Также стали известны подробности о четырех заболевших КВИ в Актобе.

Как рассказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев, три пациента, которые были выявлены ночью, оказались родственниками ранее выявленного пациента.

18-й случай коронавируса был выявлен у актюбинца, который находился под следствием и его должны были поместить в изолятор временного содержания.

Вчера его задержала полиция и перед заключением в изолятор у него были взяты анализы на КВИ, которые оказались положительными. Однако симптомов заболевания у него не было. Было проведено эпидемиологическое расследование, выяснилось, что его родители живут в близости с тем домом, где ранее был выявлен пациент с коронавирусом. Дом его родителей оцеплен, подъезд закрыт на карантин", - добавил Калиев.

Сотрудников изолятора в составе 8 человек также изолируют на карантин, следователя планируется поместить в провизорный госпиталь.

Также руководитель управления здравоохранения СКО Тимур Султангазиев рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 в области. По его словам состояние всех пациентов удовлетворительное, жалоб нет.

Всего с 24 марта по 17 апреля в регионе зарегистрировано 29 случаев инфицирования COVID-19. Пять человек выписали с выздоровлением. Сегодня, 17 апреля, планируется выписка еще трех человек. Одного транспортировали в Кокшетау, по месту жительства. Последние четыре выявленных случая являются завозными. В провизорных стационарах сейчас находятся 9 человек, в карантинных – 271, на домашнем карантине – 848 человек", - отметил Султангазиев.

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова рассказала, что из 29 случаев 20 приходятся на Петропавловск, 4 – Тайыншинский район, 3 – Кызылжарский район и по одному – Мамлютский и Акжарский районы. Из всех зарегистрированных случаев инфицирования 6 являются завозными.

Возрастная структура инфицированных выглядит следующим образом: в группе до 14 лет – два человека, 15-19 лет – два, 20-39 лет - восемь , 40-49 лет - восемь, 50-59 лет – восемь, старше 60 лет – один. Из 29 инфицированных - 24 женщины.

Из всех инфицированных у восьми есть клинические признаки острых респираторных инфекций, бронхита или пневмонии. Шесть имели историю поездок в Египет, Великобританию, Россию. У остальных - бессимптомное течение. Проведено эпидемиологическое расследование, установлено 25 домашних очагов. Под наблюдением 29 очагов, с 9 очагов карантин снят. Источник инфекции установлен в 15 случаях", - проинформировала Горлова.

С 24 марта, когда был зарегистрирован первый случай инфицирования, по области установили 1537 контактных. Из них 425 относились к категории близких. Всех их обследовали на коронавирус. В провизорные стационары изолировали 84 человека, в карантинные стационары – 307. На домашнем карантине находились 1146 человек.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 1480 пациентов с COVID-19. 306 человек выздоровели, 17 скончались.

В мире число заболевших превышает 2 млн человек, скончавшихся 147 тыс. человек.

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