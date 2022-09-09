В Казахстане за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 908 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 59,

в городе Алматы - 31,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 39,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 37,

в Карагандинской области - 40,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 16,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за сутки 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 361 064 человека.

На 7 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 007 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 375 950 человек.

На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (16 159 КВИ+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится 358 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 061 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

За 6 сентября в РК выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.