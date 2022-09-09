В Казахстане за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 908 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 59,
в городе Алматы - 31,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 39,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 8,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 37,
в Карагандинской области - 40,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 30,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 9,
в Павлодарской области - 16,
в СКО - 22,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане за сутки 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 361 064 человека.
На 7 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 007 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 375 950 человек.
На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (16 159 КВИ+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится 358 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 061 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
За 6 сентября в РК выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.