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В Казахстане за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом

08.09.2022, 08:28 4631
В Казахстане за сутки зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 908 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 59, 
 
в городе Алматы - 31, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 39, 
 
в Актюбинской области - 6, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 7, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 37, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 30, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 9, 
 
в Павлодарской области - 16, 
 
в СКО - 22, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
В Казахстане за сутки 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 361 064 человека.
 
На 7 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 007 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 375 950 человек.
 
На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 419 человек (16 159 КВИ+ и 260 КВИ-), из них в стационарах находится 358 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 061 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 6 сентября в РК выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания COVID-19

09.09.2022, 08:46 1721
В Казахстане за сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 391 161 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 51, 
 
в городе Алматы - 25, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 36, 
 
в Актюбинской области - 2, 
 
в Алматинской области - 3,
 
в Жетысуской области - 2,
 
в Атырауской области - 5, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 18, 
 
в Карагандинской области - 28, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 25, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 8, 
 
в Павлодарской области - 10, 
 
в СКО - 14, 
 
в Туркестанской области - 4.
 
По состоянию на 8 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 588 616 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 376 773 человека. Ревакцинировано 5 489 337 человек.
 
В Казахстане за сутки 333 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 361 397 человек.
 
На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 324 человек (16 079 КВИ+ и 245 КВИ-), из них в стационарах находится 345 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 979 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 7 сентября в Казахстане выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 324 случая COVID-19

07.09.2022, 08:46 7716
В Казахстане за сутки зарегистрировано 324 случая COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 587 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 62, 
 
в городе Алматы - 29, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 27, 
 
в Актюбинской области - 11, 
 
в Алматинской области - 0,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 8, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Абайской области - 9,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 20, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области - 39, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 11, 
 
в Павлодарской области - 12, 
 
в СКО - 26, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
На 6 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 587 399 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 374 915 человек.
 
В Казахстане за сутки 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 360 605 человек.
 
За 5 сентября в Казахстане выявлено 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). От КВИ+ скончался один человек.
 
На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 578 человек (16 297 КВИ+ и 281 КВИ-), из них в стационарах находятся 384 пациента, на амбулаторном уровне - 16 194 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусом

06.09.2022, 08:33 10731
В Казахстане за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 390 263 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 46, 
 
в городе Алматы - 13, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 15, 
 
в Актюбинской области - 1, 
 
в Алматинской области - 5,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 10, 
 
в ВКО - 4, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 9, 
 
в Карагандинской области - 25, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 10, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 5, 
 
в Павлодарской области - 4, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 0.
 
За сутки в РК от COVID-19 выздоровели 311 человек, с начала пандемии - 1 359 849 человек.
 
На 5 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 769 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 373 847 человек.
 
На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 009 человек (16 730 КВИ+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находится 404 пациента, на амбулаторном уровне - 16 605 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 4 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом

05.09.2022, 08:25 14171
В Казахстане за сутки зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 57, 
 
в городе Алматы - 25, 
 
в городе Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 20, 
 
в Актюбинской области - 5, 
 
в Алматинской области - 2,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 5, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 1,
 
в Жамбылской области - 5, 
 
в ЗКО - 9, 
 
в Карагандинской области - 31, 
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 14, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 12, 
 
в Павлодарской области - 3, 
 
в СКО - 0, 
 
в Туркестанской области - 1.
 
На 4 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 738 человек, 2-м компонентом провакцинирован 9 373 701 человек. Ревакцинировано 5 469 357 человек.
 
На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 178 человек (16 887 КВИ+ и 291 КВИ-), из них в стационарах находится 435 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 743 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.
 
За 3 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания COVID-19

04.09.2022, 09:53 17766
НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 389 912 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
  
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 365 новых случаев заболевания КВИ, из них 

в Нур-Султане - 65, 

в Алматы - 33, 

в Шымкенте - 1, 

в Акмолинской области - 30, 

в Актюбинской области - 8, 

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области - 7, 

в ВКО - 5, 

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области - 4, 

в ЗКО - 48, 

в Карагандинской области - 39, 

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области - 35, 

в Кызылординской области - 2, 

в Мангистауской области - 20, 

в Павлодарской области - 21, 

в СКО - 30, 

в Туркестанской области - 1. 

В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 359 257 человек от COVID-19. 

По данным МВК, на 3 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 556 человек, вторым - 9 373 290 человек. 

Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом

03.09.2022, 09:27 22051
В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 69, 
 
в городе Алматы - 36, 
 
в городе Шымкенте - 11, 
 
в Акмолинской области - 51, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 9,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 21, 
 
в ВКО - 11, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 11, 
 
в ЗКО - 43, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 38, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 18, 
 
в Павлодарской области - 17, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 358 789 человек.
 
На 2 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 003 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 372 336 человек. Ревакцинировано 5 463 074 человека.
 
На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 376 человек (17 074 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится 435 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 941 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.
 
За 1 сентября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки более 400 человек заболели коронавирусом

02.09.2022, 08:32 25516
В Казахстане за сутки более 400 человек заболели коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 120 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 66, 
 
в городе Алматы - 34, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 53, 
 
в Актюбинской области - 17, 
 
в Алматинской области - 4,
 
в Жетысуской области - 7,
 
в Атырауской области - 11, 
 
в ВКО - 9, 
 
в Абайской области - 3,
 
в Жамбылской области - 13, 
 
в ЗКО - 44, 
 
в Карагандинской области - 46, 
 
в Улытауской области - 2,
 
в Костанайской области - 41, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 13, 
 
в Павлодарской области - 27, 
 
в СКО - 36, 
 
в Туркестанской области - 2. 
 
На 1 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 585 437 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 370 767 человек. Ревакцинировано 5 459 242 человека.
 
На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 432 человека (17 096 КВИ+ и 336 КВИ-), из них в стационарах находятся 439 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 993 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 31 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом

01.09.2022, 08:45 28761
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 388 689 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 46, 
 
в городе Алматы - 30, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 33, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 3, 
 
в Жетысуской области - 7, 
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 1, 
 
в Абайской области - 1, 
 
в Жамбылской области - 5, 
 
в ЗКО - 7, 
 
в Карагандинской области - 33, 
 
в Улытауской области - 3, 
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 5, 
 
в Павлодарской области - 5, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 357 886 человек. 
 
За 30 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 
На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 448 человек (17 119 КВИ+ и 329 КВИ-), из них в стационарах находятся 486 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 962 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов. 
 
На 31 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 584 634 человека, вторым компонентом вакцинировано 9 368 883 человека. 
 

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