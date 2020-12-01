Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 ноября

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 29 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 131 659 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 794 заболевших с положительным ПЦР- тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 16 043 (+54);

Алматы - 16 103 (+70);

Шымкент - 5365 (+4);

Акмолинская область - 5163 (+91);

Актюбинская область - 3484 (+3);

Алматинская область - 5714 (+32);

Атырауская область - 11 633 (+17);

Восточно-Казахстанская область - 16 316 (+125);

Жамбылская область - 4422 (+11);

Западно-Казахстанская область - 8038 (+44);

Карагандинская область - 11 102 (+25);

Костанайская область - 5299 (+87);

Кызылординская область - 3290;

Мангистауская область - 3435 (+1);

Павлодарская область - 6375 (+121);

Северо-Казахстанская область - 6399 (+108);

Туркестанская область - 3478 (+1).

За прошедшие сутки в Казахстане 274 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: Актюбинская область - 2, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 180, Западно-Казахстанская область - 12, Карагандинская область - 20, Костанайская область - 2, Кызылординская область - 3, Павлодарская область - 17, Северо-Казахстанская область - 35. Итого выздоровевших в Казахстане - 116 461.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 164 человека, среди которых 905 детей. В стационарах находятся 3516 пациентов, на амбулаторном уровне – 9648 человек. 222 человека находятся в тяжелом состоянии, 31 - в состоянии крайней степени тяжести, 33 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 30 ноября зарегистрировано 2034 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровел 41 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 42 147, случаев с летальным исходом - 443, всего выздоровели - 30 535 человек.

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