Сводка эпидситуации в Казахстане на 30 апреля

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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 29 апреля 2021 года в Казахстане подтверждено 319 818 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 319 818 случаев, из них:

в городе Алматы – 53 819 (+675);

в городе Нур-Султане – 45 128 (+566);

в ВКО – 24 846 (+101);

в Карагандинской области – 23 355 (+255);

в Атырауской области – 21 863 (+80);

в Алматинской области – 21 124 (+180);

в Павлодарской области – 20 673 (+146);

в ЗКО – 19 185 (+155);

в Акмолинской области – 18 296 (+150);

в Костанайской области – 14 709 (+26);

в СКО – 13 974 (+35);

в городе Шымкенте – 9331 (+105);

в Актюбинской области – 9114 (+130);

в Жамбылской области – 7814 (+77);

в Мангистауской области – 5675 (+57);

в Туркестанской области – 5415 (+45);

в Кызылординской области – 5497 (+70).

В Казахстане за сутки 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 273 915 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 730 человек (42 235 КВИ+ и 495 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 207 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 523 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 29 апреля зарегистрировано 3668 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 апреля от КВИ скончались 30 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 763 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

На 28 апреля 2021 года зарегистрировано 105 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 844, случаев с летальным исходом – 794, всего выздоровели – 51 555 человек.

На 30 апреля 1 184 124 человек провакцинировано в РК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 апреля 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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