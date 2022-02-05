Сводка эпидситуации в РК: за сутки 30 человек скончались от коронавируса и пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 260 407 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 749;
в Алматы - 1602;
в Шымкенте - 56;
в Акмолинской области - 507;
в Актюбинской области - 237;
в Алматинской области - 413;
в Атырауской области - 124;
в ВКО - 285;
в Жамбылской области - 93;
в ЗКО - 296;
в Карагандинской области - 611;
в Костанайской области - 545;
в Кызылординской области - 38;
в Мангистауской области - 47;
в Павлодарской области - 679;
в СКО - 351;
в Туркестанской области - 15.
В Казахстане за сутки 13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 128 207 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (118 880 КВИ+ и 1 179 КВИ-), из них: в стационарах - 10 095, на амбулаторном уровне - 109 964.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 450, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 88.
С 13 марта 2020 года по 3 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 320 летальных случаев от КВИ+. 2 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 25 человек.
Кроме того, 2 февраля зафиксировано 125 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 139 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 776, летальных случаев - 5280, выздоровевших - 80 317.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Кызылординская, Туркестанская области.
На 3 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 221 794 человека, вторым - 8 793 354.