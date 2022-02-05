Сводка эпидситуации в РК: за сутки 30 человек скончались от коронавируса и пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 260 407 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 749;

в Алматы - 1602;

в Шымкенте - 56;

в Акмолинской области - 507;

в Актюбинской области - 237;

в Алматинской области - 413;

в Атырауской области - 124;

в ВКО - 285;

в Жамбылской области - 93;

в ЗКО - 296;

в Карагандинской области - 611;

в Костанайской области - 545;

в Кызылординской области - 38;

в Мангистауской области - 47;

в Павлодарской области - 679;

в СКО - 351;

в Туркестанской области - 15.





В Казахстане за сутки 13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 128 207 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (118 880 КВИ+ и 1 179 КВИ-), из них: в стационарах - 10 095, на амбулаторном уровне - 109 964.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 450, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 88.

С 13 марта 2020 года по 3 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 320 летальных случаев от КВИ+. 2 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 25 человек.

Кроме того, 2 февраля зафиксировано 125 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 139 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 776, летальных случаев - 5280, выздоровевших - 80 317.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Кызылординская, Туркестанская области.

На 3 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 221 794 человека, вторым - 8 793 354.