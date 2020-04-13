В Алматы сняли ограничения с 30 зон очага COVID-19

Алматы. 12 апреля. Kazakhstan Today - На территории Алматы в связи с окончанием инкубационного периода - срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц, сняты ограничительные меры с 30 зон очага, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации акимата Алматы, ограничения сняты по следующим адресам:

- Алатауский район - микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121;

- Алмалинский район - улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7;

- Ауэзовский район - микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313;

- Бостандыкский район - улица Тургут Озала, 242;

- Медеуский район - улица Зенкова, 59; проспект Достык, 162; улица Гоголя, 75; проспект Достык, 111; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; проспект Достык, 116; проспект Достык, 493.

- Жетысуский район - улица Енликгул, 34-а; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45;

- Турксибский район - микрорайон Алтай-1, 8; микрорайон Жас Канат, 86; улица Майлина, 77; улица Спасская, 63-а; Ганибет, 276; микрорайон Жас Канат, 1/53; микрорайон Жулдыз-1, 13;

- Наурызбайский район - улица Береке-1, 97.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 11 апреля на территории города - 38 зон очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 10 зон очага: микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; Аксай-1, 24; Мамыр-4, 296; Аксай-1а, 30; микрорайон 12, улица Янтарная, 15а; микрорайон 1, улица Жубанова, 10; микрорайон Мамыр-4, 121.

В Алатауском районе - 2 зоны очага заражения по адресам: улица Жанкожа Батыра, 190; улица Рахимова, 123.

В Алмалинском районе - 7 зон очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 13; улица Досмухамедова, 8; улица Байзакова, 263; улица Казыбек би, 134.

В Медеуском районе - 3 зоны очага по адресам: улица Сазановская, 74/2; улица Сарсенбаева, 210/27; улица Есенова, 9.

В Жетысуском районе - 2 зоны очага: улица Волочаевская, 51; улица Борзова, 85.

В Турксибском районе - 3 зоны очага: микрорайон Жулдыз-2, 45; улица Тукая, 25; микрорайон Жас Канат, 1/57.

В Бостандыкском районе - 10 зон очага по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; микрорайон Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299-а; Тимирязева, 42; Орбита-4, 33; Радостовца, 171; улица 24 июня, 30; проспект Абая, 50/1.

В Наурызбайском районе - 1 зона очага: микрорайон Калкаман, улица Сагатова, 33.

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