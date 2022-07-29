В Казахстане зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК озвучила прогноз эпидситуации по коронавирусу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каждые 2-3 недели мы обновляем прогноз эпидситуации. Согласно прогнозу, связанному с распространением ВА.5 субварианта омикрона и ростом заболеваемости, прогнозируется, что рост заболеваемости будет происходить в августе со спадом в сентябре. Мы прогнозируем до 4 тысяч случаев в августе со снижением уже в сентябре", - сказала Айжан Есмагамбетова.

При этом она отметила, что прогноз постоянно обновляется и цифры могут измениться.

За последние три года ситуация характеризуется ростом заболеваемости начиная где-то с 20-х чисел июня, затем нарастает в июле с пиком в начале августа, в августе тоже рост заболеваемости, и постепенно к концу августа идет на спад. Это то, что мы наблюдаем в течение последних трех лет с момента объявления пандемии коронавирусной инфекции", - уточнила Айжан Есмагамбетова.

По данным Минздрава, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в июле составит 1250, в августе - 4000 и в сентябре - 550 случаев в сутки.

При реалистичном сценарии число зарегистрированных случаев до 750 в сутки в июле, 2400 случаев в августе и до 350 случаев в сентябре 2022 года.

При оптимистичном сценарии в июле среднесуточное число зарегистрированных случаев до 470 случаев, в августе - до 1000 и сентябре до 350 случаев в сутки.

Она отметила, что вариант омикрон штамма COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 95% исследованных образцов. Среди линий омикрона доля BA.5 и BA.4 продолжает увеличиваться, в том числе BA.5 был обнаружен в 100 странах, и в течение недели доля BA.5 среди всех последовательностей увеличилась до 54%.

Вместе с тем субвариант омикрона ВА2.75 (Кентарв) находится под наблюдением ВОЗ, который наблюдается в 15 странах мира и составляет 0,05% всех исследованных образцов. Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространенность и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются", - сказала она.

Вице-министр проинформировала, что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,9 раз (с 8156 до 15503 случаев). В сутки регистрируется до 2700 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-.

Она отметила, что, несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. Занятость реанимационных коек составляет 8% (45 коек из 553 коек).

С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тысяч населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тысяч населения", - напомнила Есмагамбетова.

"Зеленая" зона:

показатель занятости коек до 12,5 на 100 000 населения независимо от R;

показатель занятости коек от 12,5 до 25 на 100 000 населения, R < 1;

"Желтая" зона:

показатель занятости коек от 12,5 до 25 на 100 000 населения, R > 1;

показатель занятости коек от 25 до 50 на 100 000 населения, R < 1;

"Красная" зона:

показатель занятости коек от 25 до 50 на 100 000 населения, R > 1;

показатель занятости коек больше 50 на 100 000 населения независимо от R;

При переходе в "желтую" зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).

При переходе в "красную" зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в "желтой" зоне будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.