В Казахстане зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 341 265 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 915,
в городе Алматы - 767,
в городе Шымкенте - 127,
в Акмолинской области - 104,
в Актюбинской области - 47,
в Алматинской области - 92,
в Жетысуской области - 123,
в Атырауской области - 73,
в ВКО - 27,
в Абайской области - 48,
в Жамбылской области - 94,
в ЗКО - 56,
в Карагандинской области - 355,
в Улытауской области - 30,
в Костанайской области - 59,
в Кызылординской области - 81,
в Мангистауской области - 40,
в Павлодарской области - 66,
в СКО - 41,
в Туркестанской области - 30.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
По данным Минздрава, за 26 июля в Казахстане выявлено 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
На 28 июля лечение от КВИ продолжают получать 22 748 человек (22 556 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 1371 пациент, на амбулаторном уровне - 21 377 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
В Казахстане на 28 июля I компонентом провакцинировано 10 781 555 человек, II компонентом - 10 512 310 человек. Ревакцинировано 4 999 164 человека.