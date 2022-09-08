В Казахстане за сутки зарегистрировано 324 случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 587 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 62,
в городе Алматы - 29,
в городе Шымкенте - 2,
в Акмолинской области - 27,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 12,
в Абайской области - 9,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 40,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 39,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области - 12,
в СКО - 26,
в Туркестанской области - 3.
На 6 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 587 399 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 374 915 человек.
В Казахстане за сутки 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 360 605 человек.
За 5 сентября в Казахстане выявлено 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). От КВИ+ скончался один человек.
На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 578 человек (16 297 КВИ+ и 281 КВИ-), из них в стационарах находятся 384 пациента, на амбулаторном уровне - 16 194 пациентa.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.