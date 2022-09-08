В Казахстане за сутки зарегистрировано 324 случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 390 587 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 62,

в городе Алматы - 29,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 27,

в Актюбинской области - 11,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 12,

в Абайской области - 9,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 40,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 39,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 12,

в СКО - 26,

в Туркестанской области - 3.

На 6 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 587 399 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 374 915 человек.

В Казахстане за сутки 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 360 605 человек.

За 5 сентября в Казахстане выявлено 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). От КВИ+ скончался один человек.

На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 578 человек (16 297 КВИ+ и 281 КВИ-), из них в стационарах находятся 384 пациента, на амбулаторном уровне - 16 194 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.