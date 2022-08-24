В Казахстане зарегистрировано 328 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 385 023 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 146,

в городе Алматы - 39,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 76,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 7,

в Жетысуской области - 17,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 21,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 68,

в Карагандинской области - 69,

в Улытауской области - 13,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 8,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 41,

в Туркестанской области - 3.

На 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек.

В Казахстане за сутки 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 351 255 человек.

За 22 августа зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ+.

На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 409 человек (20 086 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 729 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 680 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.