В Казахстане зарегистрировано 328 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 384 355 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 70,
в городе Алматы - 40,
в городе Шымкенте - 2,
в Акмолинской области - 23,
в Актюбинской области - 8,
в Алматинской области - 6,
в Жетысуской области - 10,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 9,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 26,
в Карагандинской области - 74,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 20,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области - 12,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане за сутки 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 349 996 человек.
На 22 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 578 592 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 358 человек.