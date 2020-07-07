32 врача прибыли спецрейсом из России в Казахстан

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today -В рамках совместных мероприятий по противодействию COVID-19 и договоренностей премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля в Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МИД РК, в группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других направлений.

Российские медики будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

МИД Казахстана выражает признательность правительству и дружественному народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось , что на помощь казахстанским специалистам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей Московской области.

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