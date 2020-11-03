Система Orphus

В РК от КВИ за неделю скончались 32 человека

02.11.2020 4321
В РК от КВИ за неделю скончались 32 человека
Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - В период с 26 октября по 1 ноября в Казахстане зарегистрированы 32 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, больше всего случаев с летальным исходом зарегистрировано

в ВКО - 12: мужчины 1931, 1947, 1960, 1980, 1952, 1951, 1947, 1943 годов рождения; женщины 1951, 1956, 1957, 1975 годов рождения;
 
в Алматы - 7: мужчины 1939, 1967, 1948, 1981 годов рождения; женщины 1935, 1926, 1935 годов рождения;
 
в Западно-Казахстанской области - 4: мужчины 1960, 1968 годов рождения; женщины 1935, 1949 годов рождения.
 
в Шымкенте - 3: мужчины 1954, 1966 годов рождения; женщина 1959 года рождения;
 
в Мангистауской области - 2: мужчина 1940 года рождения; женщина 1990 года рождения;
 
в Актюбинской области - 1: мужчина - 1950 года рождения;
 
в Алматинской области - 1: женщина 1952 года рождения;
 
в Костанайской области - 1: мужчина 1969 года рождения;
 
в Павлодарской области - 1: женщина 1937 года рождения.
 
Итого по РК зарегистрировано 1857 случаев с летальным исходом. 
 
В Казахстане за сутки зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусной пневмонией. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 003, летальных случаев - 402, выздоровевших - 28 819 человек. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 23.59 1 ноября в Казахстане выявлены 112 860 заболевших КВИ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая