Сводка эпидситуации в РК: 32 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Фото: из открытых истчоников

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 9 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 951 667 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 125;

в городе Алматы - 134;

в городе Шымкенте - 24;

в Акмолинской области - 70;

в Актюбинской области - 22;

в Алматинской области - 55;

в Атырауской области - 20;

в ВКО - 77;

в Жамбылской области - 12;

в ЗКО - 27;

в Карагандинской области - 140;

в Костанайской области - 102;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 12;

в Павлодарской области - 127;

в СКО - 143;

в Туркестанской области - 19.

В Казахстане за сутки 2356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 906 190 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 38 380 человек (33 157 КВИ+ и 5 223 КВИ-), из них: в стационарах 7055 пациентов, на амбулаторном уровне - 31 325.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 505 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести - 147 пациентов,

- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 9 ноября 2021 года зарегистрировано 12 320 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек.

8 ноября 2021 года зафиксировано 205 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 270 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 577, летальных случаев - 5076, выздоровевших - 70 278.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 10 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 455 353 человека, вторым - 7 727 793 человека.



