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Сводка эпидситуации в РК: 32 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

10.11.2021, 08:29 64612
Сводка эпидситуации в РК: 32 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Фото: из открытых истчоников
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 9 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 951 667 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 125;
 
в городе Алматы - 134;
 
в городе Шымкенте - 24;
 
в Акмолинской области - 70;
 
в Актюбинской области - 22;
 
в Алматинской области - 55;
 
в Атырауской области - 20;
 
в ВКО - 77;
 
в Жамбылской области - 12;
 
в ЗКО - 27;
 
в Карагандинской области - 140;
 
в Костанайской области - 102;
 
в Кызылординской области - 19;
 
в Мангистауской области - 12;
 
в Павлодарской области - 127;
 
в СКО - 143;
 
в Туркестанской области - 19.
 
В Казахстане за сутки 2356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 906 190 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 38 380 человек (33 157 КВИ+ и 5 223 КВИ-), из них: в стационарах 7055 пациентов, на амбулаторном уровне - 31 325.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 505 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 147 пациентов,
 
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 9 ноября 2021 года зарегистрировано 12 320 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек. 
 
8 ноября 2021 года зафиксировано 205 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 270 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 577, летальных случаев - 5076, выздоровевших - 70 278.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 10 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 455 353 человека, вторым - 7 727 793 человека.

 

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В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19

11.11.2021, 12:53 1702
В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19
Фото: primeminister.kz
ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В рамках рабочего визита в Жамбылскую область преьмер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил ТОО "Амир и Д" по производству медизделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ТОО "Амир и Д" в октябре текущего года начало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19. 
 

Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и др. Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также глава правительства посетил СЭЗ "Химический парк Тараз" в Шуском районе. Премьеру презентовали перспективные инвестиционные проекты в химической и пищевой промышленности на общую сумму 143,3 млрд тенге.
 
Так, проект по производству цианида натрия мощностью 25 тыс. тонн в год планируется завершить до конца 2023 года. Продукция предприятия полностью обеспечит внутренние потребности РК, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии и ЕАЭС. 
 
Одним из крупнейших проектов в сфере АПК Казахстана является строительство сахарного завода мощностью 148,8 тыс. тонн белого сахара в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Проект будет полностью обеспечен собственным сырьем.
 
По информации пресс-службы правительства, за десять месяцев 2021 года объем промышленного производства в Жамбылской области составил 491,1 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 377,5 млрд тенге (+0,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,1%. Объем строительства вырос на 7,3%, в регионе введено в эксплуатацию 535,9 тыс. квадратных метров жилья (+16,4%).
 

МИД РФ: Россия поддерживает инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации

11.11.2021, 12:09 10261
МОСКВА. 11 НОЯБРЯ - Российская сторона в принципиальном плане поддерживает казахстанскую инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации и ведет на этом направлении комплексную работу для формирования соответствующей процедуры признания сразу с группой стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", - сказала Захарова.

 
По ее словам, сейчас на этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран". Захарова обратила внимание, в частности, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.
 

В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны. Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран", цитирует представителя российского МИД ТАСС


При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения. 

Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно", - резюмировала она.

 

Первые 46,8 тыс. доз вакцины Pfizer поступили в Алматы

11.11.2021, 11:27 22033
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Первые 46 800 доз вакцины "Комирнати" (Pfizer, США) поступили на склад управления общественного здоровья Алматы. Далее вакцина будет распределена по поликлиникам Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня в 7.00 вакцина "Комирнати" поступила из аэропорта на централизованный склад вакцин Управления общественного здоровья. Далее, согласно алгоритму, будет распределена во все поликлинические организации города Алматы, сообщает пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы.
 

Мы проконтролировали и убедились, что вакцина доставлена с соблюдением всех условий температурного режима. Мы получили восемь упаковок. Все коробки были снабжены температурными датчиками на всем пути следования - от завода до склада вакцин", - сообщила заместитель директора центральной городской клинической больницы по эпидемиологическим вопросам инфекционного контроля Эльвира Ибрагимова. 

 
По ее словам, вакцинация будет проходить первым этапом в медицинских учреждениях, затем в школах и вузах. 
 

Всего мы получили 46 800 доз. Здесь первый и второй компоненты. Значит, мы должны поделить надвое - 23 400 доз первого компонента и 23 400 доз второго. Вакцинация проводится с интервалом от 21 до 28 дней", - отметила Ибрагимова. 

 
Вакцинации подлежат беременные, кормящие женщины и подростки от 12 до 18 лет. 
 

Касательно беременности тоже есть определенные сроки - от 16 до 37 недель беременности. Кормящие женщины - после 42 дней с момента рождения ребенка", - напомнила врач. 

 
Вакцина хранится на складе при температурном режиме от -60 до -90 градусов по Цельсию. 
 

Когда поликлиники будут получать вакцину, температурный режим будет изменен. То есть хранение вакцины будет осуществляться при +2, +8 градусов по Цельсию. Это прописано в инструкции. При данном температурном режиме эта вакцина может храниться в течение месяца", - подчеркнула Ибрагимова.

 

Напомним, клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний. В том числе допускалась фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ. 
 

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