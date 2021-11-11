Сводка эпидситуации в РК: 32 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Фото: из открытых истчоников
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 9 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 951 667 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 125;
в городе Алматы - 134;
в городе Шымкенте - 24;
в Акмолинской области - 70;
в Актюбинской области - 22;
в Алматинской области - 55;
в Атырауской области - 20;
в ВКО - 77;
в Жамбылской области - 12;
в ЗКО - 27;
в Карагандинской области - 140;
в Костанайской области - 102;
в Кызылординской области - 19;
в Мангистауской области - 12;
в Павлодарской области - 127;
в СКО - 143;
в Туркестанской области - 19.
В Казахстане за сутки 2356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 906 190 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 38 380 человек (33 157 КВИ+ и 5 223 КВИ-), из них: в стационарах 7055 пациентов, на амбулаторном уровне - 31 325.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 505 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 147 пациентов,
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 9 ноября 2021 года зарегистрировано 12 320 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек.
8 ноября 2021 года зафиксировано 205 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 270 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 577, летальных случаев - 5076, выздоровевших - 70 278.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 10 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 455 353 человека, вторым - 7 727 793 человека.