Более 32 млрд тенге выделено на борьбу с COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Со стороны НАО " Фонд социального медицинского страхования " по городу Алматы на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией направлено 32,6 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С января 2021 года в Алматы на финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией направлено 32,6 млрд тенге.

На надбавки медицинским работникам выделено 16,1 млрд тенге, на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ - 14,2 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 40,8 тыс. человек. На услуги ПЦР-диагностики выделено 1,9 млрд тенге, проведено 240,6 тыс. ПЦР-тестов. На выезды мобильных бригад направлено 457,8 млн тенге, проведено 79,9 тысяч выездов; на услуги стационаров на дому - 9,8 млн тенге, пролечено 318 пациентов на дому.

По словам представителей филиала, основная сумма ковидного бюджета предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом.

Так, в январе 4987 медицинских работников получили надбавки на сумму 1,8 млрд тенге, в феврале 5365 медицинских работников получили надбавки на сумму 1,9 млрд тенге, в марте сумма выплат составляет 2,7 млрд тенге 7202 работникам, в апреле 4,9 млрд тенге 9181 работнику.

В пресс-службе фонда напомнили, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19.

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