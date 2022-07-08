В Казахстане за сутки зарегистрировано 330 случаев заболевания коронавирусом
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Ситуация с коронавирусом ухудшается: КазСтандарт разработал требования к защитной одежде для медиков
Новые стандарты распространяются на одежду, защищающую организм от проникания инфекций и предназначенную для медицинского персонала и других работников, подвергаемых высокому риску инфекционных заражений", - сообщили в ведомстве.
Установлены 6 классов защитной одежды по уровню стойкости к прониканию инфекционных микроорганизмов во влажной среде, при механическом контакте (надавливании, трении) одежды с зараженными жидкостями", - сообщает ведомство.
Заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 6,3 раза за месяц
Причиной роста заболеваемости КВИ в Алматы явилась активизация ранее циркулировавших штаммов омикрон и чрезвычайно заразного мутированного подвида стелс-омикрон на фоне сложившегося на июнь практического отсутствия иммунитета у 44% населения. Этому также способствовали возросшие социальные контакты населения во время отпусков и каникул, выезды на отдых в зарубежные страны, приезд граждан из соседних России и КНР на работу в РК, с которыми возможен был завоз инфекции", - отметила замруководителя ДСЭК.
В Казахстане за сутки зарегистрировали 360 новых случаев КВИ
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые случаи зарегистрированы:
в городе Нур-Султане - 59,
в городе Алматы - 199,
в городе Шымкенте - 29,
в Акмолинской области - 4,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 17,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 2,
в Карагандинской области - 15,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 2,
в Павлодарской области - 3,
в СКО - 3,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 749 человек.
На 5 июля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 528 076 человек, вторым компонентом - 9 312 498 человек.
На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 513 человек (-1465+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне - 1250 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 12 пациентов.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля Алматы находится в "желтой" зоне. Все остальные регионы страны в "зеленой" зоне.
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Санврачи рекомендуют казахстанцам использовать маски в зданиях аэропортов, вокзалов
Минздрав не планирует резких ограничений по коронавирусу
Более 11 млн человек у нас в стране привиты. Ревакцинацию прошли около 5 млн человек, это почти 67% из подлежащего контингента. Есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому на сегодняшний день мы резкие меры ограничения не принимаем", - цитирует Гиният МИА "Казинформ".
Сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная на данный момент. Республика находится в "зеленой" зоне. Город Алматы с 4 июля вошел в "желтую" зону. Заболеваемость в городе выросла", - сказала журналистам Ажар Гиният после заседания правительства. По словам министра, все основные пути авиасообщения проходят через два крупных города. На сегодня наибольшее число зарегистрированных случаев заболеваемости приходится на Алматы и Нур-Султан. "Министерство дало свои рекомендации жителям Алматы. В местах массового скопления, в частности в торговых центрах, аэропортах, ЖД-вокзалах, мы рекомендуем гражданам носить маски. Это не обязательно, но это в качестве совета", - заявила глава Минздрава.
По мнению специалистов, в течение этого месяца заболеваемость будет нарастать. Если мы посмотрим на анализ, коронавирус увеличился в эти месяцы как в прошлом году, так и в предыдущий год. То есть имел место сезонный рост инфекционных заболеваний. Мы готовы к любому сценарию. До этого регистрировали более 16 тысяч случаев в день, и мы это преодолели. В настоящее время регистрируется 187 случаев за сутки. Все организации здравоохранения готовы к борьбе с коронавирусом", - заявила Гиният.
Это связано с туризмом, отпусками. Также заболеваемость связана с омикрон-штаммом коронавируса", - пояснила Гиният.
В Казахстане за сутки зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом
В Алматы усилили меры по предупреждению распространения COVID-19
Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса
- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
- обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
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